В Грузии повторно вводят полный карантин

По сути, новый пакет противоэпидемиологических мер мало чем отличается от локдауна, действовавшего во время первой волны коронавируса Фото: REUTERS

С 28 ноября в Грузии повторно вводятся широкомасштабные ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Рост заболеваемости в Грузии COVID-19 заставил правительство страны на следующие два месяца ограничить экономическую деятельность и передвижение граждан. По сути, новый пакет противоэпидемиологических мер мало чем отличается от локдауна, действовавшего во время первой волны коронавируса.

До 31 января будут закрыты спортивные центры, вещевые рынки, большинство магазинов. Ограничивается свободное передвижение граждан – будет остановлена работа общественного транспорта, включая междугородний.

Периодом исключений станут лишь новогодние праздники – с 24 декабря до 2 января.

Предприятия общепита смогут работать исключительно на вынос или организовывать доставку еды на дом. Закрываются торговые центры, образовательные учреждения в крупных городах продолжат работу в дистанционном формате. Кроме того, жителям страны запрещается покидать дома с 21:00 до 05:00.

Комментируя решение властей, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил:

–На период двухмесячных ограничений продолжат работу все производственные предприятия, продолжатся строительные работы, системные организации продолжат работу. Хочу подчеркнуть, что мы не вводим локдаун, мы вводим точечные ограничения.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса в Грузии заболело коронавирусом почти 123,5 тысячи человек, более 1,1 тысячи случаев закончились летально.