Украина отказалась от гиперлупа

Дмитрий Кулеба на Международной конференции по вопросам помощи Афганистану заявил, что Украина поможет восстановить эту разрушенную многолетними войной и оккупацией страну Фото: EAST NEWS

Извините, но без наших соседей на юго-западе и суббота не суббота. Много «достойных» людей рулили Украиной после 2014 года (как, впрочем, и до госпереворота в том году), удивляя окружающий мир безграничностью своей некомпетентности, человеческой тупости, лжи, переворачивания с ног на голову и прочими фокусами. Но есть, похоже, два места в пирамиде украинской власти, которые особо прокляты. Люди, занимающие эти посты, выделяются даже на фоне всех остальных министров в правительстве, а, к примеру, экс-министр экономики Миловидов, признавшийся в том, что он дебил, выглядит по сравнению с министрами иностранных дел и инфраструктуры, скромным и самокритичным, если не гением, то хотя бы талантом.

Вспомним того же экс-главу МИДа Украины Павло Климкина, каждое выступление которого практически заставляло вспомнить одного из лучших клоунов советского цирка, выступавшего под псевдонимом Карандаш. Так ведь и нынешний глава МИД ничем ему не уступает. Дмитрий Кулеба на Международной конференции по вопросам помощи Афганистану заявил, что Украина поможет восстановить эту разрушенную многолетними войной и оккупацией страну.

- Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения, - пообещал глава МИД Украины Кулеба. При этом, скромно умолчав, что подвижной состав, локомотив, поезда на самой Украине держатся на честном слове и дышат настолько на ладан, что возвращение из каждого рейса состава с локомотивом воспринимается в родном депо как настоящее чудо. Оставим в стороне то обстоятельство, что железнодорожный транспорт в Афганистане находится, как бы это помягче сказать, в зачаточном состоянии. Тут, сами понимаете, Украина готова получить деньги от международных организаций и взяться за работу, засучив рукава и задрав шаровары. Или, наоборот, приспустив. Но это неважно.

Вторым «проклятым» на всю голову постом можно считать должность министра инфраструктуры Украины. Если помните, во времена Порошенко это место занимал некий Владимир Омелян. Он прославился тем, что регулярно запускал гиперлуп Сумы-Жмеринка (в своих фантазиях, соревнуясь с Илоном Маском), не реже, чем раз в год инициировал запрет на пассажирское сообщение с Россией, примерно с такой же частотой грозился отобрать у России Кубань и совершал аналогичные «подвиги», которым могли позавидовать ставшие мифическими героями Украины Зорян и Шкиряк.

Сейчас этот пост занимает не менее достойный, чем Омелян, муж по имени Владислав Криклий. Казалось бы, совсем недавно он «прославился» предоставлением поддельной справки о том, что не болеет коронавирусом, службе протокола премьер-министра Казахстана перед переговорами с казахстанским премьером и был изгнан с позором, провалив переговоры. Но этого ему показалось мало. И Криклий устроил новый скандал.

Киев вел с Варшавой переговоры о предоставлении (на взаимной основе) разрешений на международные перевозки, которые предоставляли каждая из стран другой. И по завершении переговоров Криклий с гордостью сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что «таки дотиснули поляків на додаткові дозволи (все же дожали поляков на дополнительные разрешения)».

Как оказалось, поляки читают «Фейсбук» министра. И очень обиделись, что их «дотиснули», посчитав сей термин несколько, э-э-э, недипломатичным. И уже достигнутые договоренности были расторгнуты. Международные грузоперевозчики Украины выразили свою признательность министру в таких комплиментарных выражениях, что привести их здесь не представляется возможным.

Но Криклий на этом не успокоился. Явно вдохновленный Омеляном, он сумел найти не менее масштабный, чем подзабытый гиперлуп, проект, который должен оставить его имя в веках: до 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

- Города заменят свой автопарк на электробусы и будет создана соответствующая зарядная инфраструктуру для них, - пообещал министр инфраструктуры и добавил, что министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в стране, предусматривающий стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывающий популяризацию частного и общественного электрического транспорта.

Давно пора. И в последние годы работа уже идет. Из Чехии, например, уже поставлено несколько списанных там трамваев, которые вышли на маршруты украинских городов. А что они частенько дрифтуют на оставшемся от рельсов покрытии, так это, похоже, переходный период к электробусам. Гиперлуп – ошибка прошлого. Электробусы, электрокары и т.д. – вот настоящее будущее. Нью-Васюки выглядят на фоне планов украинского министра жалкой поделкой старшей группы детского сада для детишек с особенностями развития. Тут уже не только сын турецкоподданного, но и гиперлуп вместе с самим Омеляном просто отдыхают

И уже неважно, дадут ли министру воплотить буйную фантазию хотя бы в своей голове или снимут в случае нового международного скандала, который он наверняка устроит. Главное – не останавливаться на пути к перемогам.