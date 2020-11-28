«Без страховки»: Ольга Бузова едва не разбилась на съёмках «Ледникового периода»

Оля была вынуждена парить без страховки под крышей Лужников на очень большой высоте Фото: Первый канал

Оля Бузова умеет пощекотать нервы своим фанатам: то парит под куполом в шоу «Цирк со звёздами», то теперь с нуля в «Ледниковом периоде» вместе со своим партнером олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым осваивает фигурное катание.

И порой цена прокатов весьма высока. Так номер, который сегодня вечером покажут в эфире Первого канала, Оля и Дима делали под трек Бузовой «Люди не верили». И там Оле пригодились навыки, которые она когда-то получила на тренировках в цирке.

Поющая телеведущая чудом спаслась Фото: Первый канал

Во время сегодняшнего проката есть момент, где Оля взлетает на страховке, которая была закреплена лишь на запястье.

Однако так вышло, что Оля была вынуждена парить без страховки под крышей Лужников на очень большой высоте. Во время проката выяснилось, что страховка не сработала и съехала ближе к ладони. Только спортивная подготовка спасла Бузову от гибели. Оля, зажав страховку руками, выполнила все трюки под крышей. И только после проката Бузова рассказала своему тренеру Илье Авербуху, что могла погибнуть из-за казуса со страховкой.

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