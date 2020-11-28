Виктор Шендерович сообщил, что оформляет гражданство Израиля

Шендерович не привел конкретные примеры антисемитизма в современной России, подтолкнувшие его к получению второго паспорта Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский журналист, сатирик, либеральный публицист и сценарист Виктор Шендерович сообщил, что приступил к оформлению гражданства Израиля.

62-летний Шендерович считает, что тема антисемитизма оказалась вечной и «хорошо и правильно, что на Земле есть место, где евреи всегда дома».

По его собственным словам, к решению об оформлении гражданства он шел много лет, хотя фактически Израиль давно стал для него вторым домом.

«Израиль давно перестал быть геополитической абстракцией и ромбиком на карте: в этой стране у меня есть любимейшие адреса и маршруты, в ней живут десятки моих добрых знакомцев, родных и друзей… И в ней я тоже дома. Как говорится, теперь и официально», – написал Шендерович на своей странице в Facebook.

В конце своего сообщения Шендерович обратился к пользователям соцсети с просьбой «не превращать комменты к этому посту в sratch по еврейскому, русскому или палестинскому вопросу».

За несколько часов пост был прочитан без малого 7 тысяч раз и под ним появилось более 1,5 тысяч комментариев, большинство из которых содержат поздравления и заверения в правильности сделанного шага.

Сам Шендерович не привел конкретные примеры антисемитизма в современной России, подтолкнувшие его к получению второго паспорта.