Идет война … сетевая: почему Роскомнадзор попросил отечественные IT-компании создать альтернативу YouTube

С апреля по июнь нынешнего года Google заблокировал свыше 2600 Youtube-каналов, связанных с Россией и Китаем Фото: REUTERS

Цензура в глобальной сети со стороны мировых IT-гигантов продолжает свирепствовать. Буквально вчера транснациональная корпорация Google в очередной раз заблокировала агентство Anna News и заявила о невозможности размещения его видеороликов на хостинге YouTube. Всего за ноябрь Google заблокировала восемь каналов Anna News, причем, как отмечают в агентстве, «во всех блокировках и ответах на апелляции содержался прямой запрет на возможность завести новые каналы, что, по сути, является запретом на ведение журналистской деятельности Агентства "ANNA-News" корпорацией Google».

Для корпорации такие действия не внове. Напомним, с апреля по июнь нынешнего года Google заблокировал свыше 2600 Youtube-каналов, связанных с Россией и Китаем. Китай, безусловно, тут лидер, но и России досталось. В мае YouTube блокировал каналы News Front, Anna News и «Крым-24». Позднее, летом, на этом видеохостинге под смехотворным предлогом был заблокирован аккаунт (без права на восстановленние) телеканала «Царьград». В начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Позднее был запрещен фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17, введены ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Кроме того, ограничения коснулись и просмотра документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT. И это только самые, что называется, вопиющие случаи. А сколько более мелких, которые проходят мимо внимания СМИ.

Российские ведомства стараются как-то реагировать на происходящие акты цензурирования в сети, которые направлены исключительно против нелиберальных ресурсов и СМИ. Иногда Google и YouTube идут навстречу требованиям того же Роскомнадзора, но чаще игнорируют и даже отказываются платить присужденные им штрафы. Впрочем, размер их таков, что у компаний с миллиардными (в долларах) оборотами могут вызвать разве что приступ жизнерадостного смеха.

- Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам Anna News, - обратился Роскомнадзор к компании Google в связи с последним по времени актом цензуры. Как отреагирует Google, пока неизвестно. Однако, велики шансы, что требование российского ведомства будет просто проигнорировано. Аналогичные позиции занимают в этом вопросе и социальные сети «Фейсбук» и «Твиттер». Последняя начала метить по своему усмотрению аккаунты, которые либо связаны с государством, либо размещают, по их мнению, недостоверную информацию. Как это сейчас происходит с аккаунтом действующего президента США Дональда Трампа.

В связи с этой настоящей войной, развязанной в интернете, в Госдуму в минувший четверг был внесен законопроект, направленный против политической цензуры в интернете. В нем предусмотрены штрафы, впрочем, все те же смехотворные для этих компаний. Но, самое главное, что если нарушения станут неоднократными, или компания –нарушитель не устранит их, то в качестве крайне меры предусмотрена частичная или полная блокировка таких ресурсов на территории страны. Эта мера уже вызвала дружный хохот и вой у либерально настроенной части российского общества. Однако, смешного тут мало, и при желании, в реальности любой ресурс заблокировать вполне возможно.

Вопрос в том, чтобы не доводить дело до таких крайностей. Или же, чтобы у пользователей была возможность заместить те ресурсы, которые будут полностью или частично ограничены. В связи с этим Роскомнадзор в этом же обращении к Google призвал отечественные IT-компании создавать и развивать аналоги зарубежных платформ.

- Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации, - говорится в обращении Роскомнадзора.

Впрочем, стоит признать, что просто обращениями ничего в этом вопросе не сдвинуть. Необходимо финансирование, в том числе, со стороны государства, причем, чтобы оно давало результат в реальности, а не только в отчетах по осваиванию средств. Стоит отдавать себе отчет, что и мировые IT-гиганты не будут сидеть сложа руки и всячески будут препятствовать продвижению конкурентов, даже региональных. Безусловно, перед грядущими выборами в России подрывная работа и цензура мировых IT-гигантов в российском сегменте интернета лишь усилится. Однако, стоит обратиться к опыту того же Китая, чтобы понять, что поставленная задача не является невыполнимой.