Мрачные прогнозы от Алексея Кудрина: треть малого и среднего бизнеса может закрыться, а бедных станет больше на 1 миллион человек

Как предполагает глава Счетной палаты, в России вырастет число бедных. Причем сильно. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Массу невеселых прогнозов выдал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу на «Общероссийском гражданском форуме — 2020». По его мнению, из-за пандемии коронавируса спад в российской экономике может составить до 4,5%.

- Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания - на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%, - сказал он. - Проблема в том, что после того, как последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким, - сказал он. - По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале - уже 4,5%.

Как предполагает глава Счетной палаты, в России вырастет число бедных. Причем сильно:

- У нас на миллион примерно прирастёт количество бедных, - заявил он. - И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка.

Здесь же он обозначил причины для этого: вторая волна пандемии может остановить работу трети предприятий малого и среднего бизнеса. Из-за этого цели, которые поставлены по малому и среднему бизнесу, не будут достигнуты в срок.

Кроме того, новая экономическая реальность обострит проблему безработицы.

- Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте - около 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7% - 6,8%-6,9%, - поделился он другим прогнозом. - Она чуть-чуть, даже символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне.

Глава Счетной палаты также добавил, что меры господдержки населению и бизнесу принесли свои результаты, поэтому показатели безработицы «не вышли на цифру 8».

- Я уверен, что государство должно серьезно, существенно поддержать дополнительно и средний, и малый бизнес, и население, - поведал Кудрин рецепты смягчения негативных сценариев. - Ресурсы есть. Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну.

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