Канатная дорога через Амур, коллекция динозавров, музей российско-китайской дружбы

Губернатор Амурской области рассказал, почему китайские туристы будут ездить в Москву и Питер через Благовещенск Фото: Иван МАКЕЕВ

Василий Орлов приехал в студию Радио «Комсомольская правда» из федерального министерства, где получил решение очередного важного для области вопроса. По мнению главы региона, страна повернулась к Дальнему Востоку лицом, и это внимание уже чувствуют люди. Разговор был посвящен не только туризму — Амурская область будет развивать шесть ключевых отраслей. Причем две из них создаются фактически с нуля.

- Как регион борется с распространением Covid-19? Хватает ли ресурсов у системы здравоохранения?

- Ситуация в Амурской области контролируемая, хоть и очень непростая. Как и по всей стране. С начала пандемии зарегистрировано 15 727 заболевших (на 25.11. 2020 — ред.). Выздоровевших 10 300, 1262 лечатся в госпиталях, остальные — амбулаторно.

- Какие задачи решаете в первую очередь?

- Есть несколько ключевых направлений. Во-первых, объем тестирования. По этому показателю мы входим в топ-20 регионов, но этого все равно недостаточно. При потребности в 7 тысяч исследований в сутки мы вышли только на 6 тысяч. В начале осени приобрели новое оборудование еще на три тысячи тестов, но из-за того, что заводы -изготовители сейчас перегружены, монтаж состоится только в начале декабря. Задача – выйти к Новому году на 10 тысяч исследований в сутки — тогда мы полностью уберем очередь. В качестве временной меры приобрели порядка 10 тысяч экспресс-тестов.

Второй блок вопросов – Скорая медицинская помощь. По договоренности с Амурской государственной медицинской академией, в составе 20 новых бригад вместе с опытными фельдшерами работают студенты-медики. Наиболее сложная обстановка со Скорой сложилась Благовещенске. Сейчас в городе работают 76 бригад, это больше, чем в доковидные времена, но все равно недостаточно. Но мы держим ситуацию на контроле.

Резерв по развернутым койкам — порядка 25%, этот показатель считается нормальным, учитывая непростую обстановку в целом по стране.

Отдельное внимание уделяем тяжелому оборудованию. В области работают 25 томографов: 6 в частных клиниках, 19 — в государственных. Причем, 2 из этих 19 аппаратов, в Белогорске и в Тынде, необходимо списывать, они выработали ресурс. Мы закупим новые в следующем году, выделили на это 80 миллионов. Спрос на томографы тоже очень высокий, но, тем не менее, планируем поставить их в 1 квартале.

Василий Орлов приехал в студию Радио «Комсомольская правда» из федерального министерства, где получил решение очередного важного для области вопроса. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Лекарства? Средства индивидуальной защиты?

- По этим направлениям мы готовились заранее. Здесь особых проблем нет. Чего не скажешь о количестве врачей. С этим действительно очень тяжело. А врачи — на самом деле герои. Они на передовой, и они тоже, к сожалению, болеют. Сейчас в целом полегче, хотя в октябре снова было очень непросто. Справляемся благодаря волонтерам: спасибо им! Также привлекли почти 300 студентов из Медицинской академии. Кто-то в красной зоне трудится, кто-то, как уже сказал, на Скорой помощи.

Ее одна особенность региона — очень крупные стройки, люди на них работают вахтовым методом. Только на площадке АГПЗ (Амурский газоперерабатывающий завод — ред.) у нас сегодня трудятся 32 тысячи человек. Регион и застройщики провели большую работу: привезли медицинское оборудование, пригласили врачей. Сегодня федеральный Роспотребнадзор использует ситуацию на АГПЗ в качестве примера того, как нужно работать с крупными вахтовыми городками.

Отдельно хочу поблагодарить Минздрав России. Нам помогают. Понимая, что мы далеко, наши просьбы стараются удовлетворить в перовую очередь. Регулярно консультируют.

- Насколько серьезно пострадал бизнес, и как вы ему помогаете?

- В первую волну индекс закрытости — число людей, которые вынужденно не ходили на работу — был одним из самых низких в стране: всего 2%, при том, что в среднем по России он превысил 20%. И здесь наша удаленность нам, наоборот, помогла. Мы могли оценивать эффективность разных мер поддержки бизнеса, принимавшихся в центральной части страны, и брать только лучшие из них. Совокупный объем мер поддержки превысил 3 миллиарда рублей, это средства областного бюджета. Как в виде налоговых льгот, так и прямые субсидии бизнесу.

Сейчас мы следим, насколько на финансовом благополучии бизнеса отражается вторая волна. Причем, наибольшее внимание уделяем малому бизнесу. Да, в структуре доходов регионального бюджета он занимает всего 7%, но, при этом, создает значительное количество рабочих мест. У нас, как мне кажется, получилось создать конструктивный формат общения. Представители бизнеса могут задать нам напрямую любые вопросы и или выйти с предложениями. Мы стараемся идти навстречу.

- Благовещенск на четвертом месте среди всех городов России по числу китайских туристов. На противоположном берегу Амура — китайский Хэйхэ, но с января граница закрыта. Какова судьба совместных с китайской стороной проектов?

- Да, границы пока закрыты, но туризм — среди 6 основных направлений развития региона, заложенных в стратегическом плане. И географическая особенность, о которой вы сказали, уникальна. Это ценим и мы, и наши китайские партнеры. Мы прекрасно понимаем, что этим надо пользоваться.

В Китае действует внутренняя программа развития туризма, округ Хэйхэ привлекает до 5 миллионов китайских туристов в год. Из них российскую границу пересекает порядка 150 тысяч человек. Так что потенциал роста у нас, мягко говоря, огромный.

Весь этот поток мы готовы привлечь, и для этого необходимо ответить на два вопроса: «Как привезти?» и «Что показать?». Ответ на первый вопрос есть: мост через Амур построен. Открыть его можно было еще в марте, но вмешался коронавирус. Надеюсь, что в январе открытие состоится. Есть и еще один проект — канатная дорога. Она будет уникальной, ничего подобного в мире нет. Инвесторы уже выбраны, проект готов, строительство начнется в ближайшее время. По поручению вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева решается вопрос о включении канатной дороги в состав ТОР «Приамурская».

Благовещенск на четвертом месте среди всех городов России по числу китайских туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А показывать что планируете?

- Мы отремонтировали художественную галерею. Мы открыли «Дом Котельникова» — музей быта жителей Благовещенска. Продолжается реконструкция центральной площади, которая, по сути, является лицом нашей страны в глазах китайских туристов. Памятник Ленину, кстати, мы сохранили, потому что для китайцев это очень важно, они любят фотографироваться на фоне Ильича. Еще один масштабный проект - «Золотая миля». Это участок намывной территории на набережной Амура. Там появятся та самая канатная дорога, а еще гостиница и многофункциональный торгово-развлекательный центр. Также в городе при поддержке «Сбера» появится так называемый танцующий фонтан. Еще одной точкой притяжения станет музей динозавров: рядом с Благовещенском одно из крупнейших в мире скоплений останков динозавров, единственный в мире целый скелет динозавра — у нас. Здесь же, на площади, будет еще один очень важный объект — музей истории отношений России и Китая. Рабочее название — музей российско-китайской дружбы. Да, эти отношения были хорошими и не очень, однако есть события, которые для обеих стран одинаково важны. К примеру, в 1945 именно здесь, у Благовещенска, Вторая армия переправилась через Амур и начала операцию по освобождению Маньчжурии от японцев. Китайцы об этом помнят и очень ценят, так что такой музей просто необходим, туристы из Китая обязательно будут сюда приезжать. И это лишь небольшая часть наших планов по развитию туризма.

- Очень интересные проекты! И их захотят увидеть не только гости из Поднебесной, но и родные российские туристы. В связи с этим вопрос: каким будет новый мост через реку Зею в Благовещенске? Строить его должны были начать только в следующем году, однако по решению президента начало финансирование было перенесено на 2020-й.

- Мост через Зею будет создан по проекту, аналогичному тому, по которому построен мост чрез Амур. Обычно такие мосты строятся за 4 года, но перед нами стоит задача завершить работы в течение двух с половиной лет. Задача серьезная, особенно учитывая то, что коронавирус иногда мешает в срок доставлять материалы и перемещать рабочую силу. Тем не менее, пока работы идут точно по графику, и я рассчитываю на то, что в заданные сроки мы сдадим объект. Начать, действительно, мы должны были в следующем году, однако на старом мосту просела плита, пришлось остановить движение, фактически парализовав сообщение с левым берегом — то есть, по сути, с Хабаровском. Я был вынужден поднять перед главой государства вопрос о переносе сроков строительства, президент дал соответствующее поручение, которое сейчас и выполняется.

Еще один важный инфраструктурный проект — аэропорт Благовещенска. Идет строительство второй ВПП, параллельно с этим завершаются работы по выбору концессионера на строительство международного пассажирского терминала. Рассчитываем, что и полоса, и терминал будут готовы в 2023 году. Это позволит создать новые туристические маршруты «Пекин-Москва» и «Пекин - Санкт-Петербург» через Амурскую область. Туристы будут прилетать в Хэйхэ, переезжать по канатной дороге в Благовещенск и, после посещения наших достопримечательностей, улетать в Москву или Петербург. И это не фантазия — и российские, и китайские туроператоры уже просчитывают этот маршрут, чтобы продавать его в качестве пакетного тура российским и китайским путешественникам.

Мост через Амур построен. Открыть его можно было еще в марте, но вмешался коронавирус. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

- Перспективы развития туризма действительно впечатляющие. А что с другими отраслями? Что в целом необходимо сделать для того, чтобы люди могли связывать свое будущее с регионом?

- Для того, чтобы человек захотел остаться, необходимо решить три комплекса вопросов. Первый - трудоустройство. Второй блок вопросов - жилье. И третий — это все, что связано с социальной сферой: медицина, образование, комфортная городская среда. По каждому направлению ведется интенсивная работа. Страна действительно повернулась лицом к Дальнему Востоку, мы это видим и чувствуем. В этом году заработала дальневосточная ипотека. Я абсолютно уверен в том, что она даст хорошие результаты. Да, на первом этапе мы получили рост цен, но очень скоро спрос и предложение достигнут баланса. Мы создадим дополнительные площадки для строительства жилья.

В прошлом месяце утверждена Национальная программа развития Дальнего Востока. Только в Амурской области запланированы более 600 мероприятий: это строительство новых объектов, ремонт старых и многое другое.

Если вернуться к экономике, то из шести основных направлений, отраженных в стратегии развития региона, два — принципиально новые. Это космос и газопереработка.

Строительство космодрома «Восточный» идет по графику. Возводится Циолковский — единственный в России город, который создается с нуля. Эти проекты — на особом контроле у руководства страны.

А строящийся у нас Амурский газоперерабатывающий завод вообще входит в тройку крупнейших в России проектов по объему инвестиций — триллион семьсот миллиардов рублей. Первые две очереди будут готовы уже в марте, и до конца 2021 года предприятие начнет работать. Природный газ будет разделяться на несколько фракций — собственно метан (который по газопроводу «Сила Сибири» уйдет на экспорт в Китай), а также этан и гелий. Гелий будет продаваться как отдельный вид продукции. А этан в сжиженном виде будет поступать на второй строящийся у нас завод — Амурский газохимический комплекс, где из этана и более жирных фракций будет производиться полиэтилен и полипропилен. Все это создает идеальные условия для строительства производств второго, третьего переделов, которые будут производить из полимеров готовую продукцию. К примеру, трубы. Также прорабатывается вопрос о строительстве завода по производству биоразлагаемого пластика. По сути, в Амурской области сейчас создается новая бюджетообразующая отрасль, со множеством якорных предприятий, вокруг которых будет выстроена очень серьезная инфраструктура. Кроме того, начнется газификация региона. Сегодня у нас уровень газификации — ноль процентов. В октябре наша область подписала с Газпромом соглашение о газификации, рассчитанное до 2025 года включительно. Уже в следующем году мы подключаем к газу город Циолковский, а также частично переводим на газ Свободный и Благовещенск. Газификация даст дополнительный импульс развитию экономики, потому что значительно снизит издержки предприятий и, следовательно, сделает их продукцию более конкурентоспособной.

- Могут ли жители региона связывать свое будущее с новыми предприятиями?

- Уже связывают. В Амурской области модернизируется система образования — вузы и колледжи. И мы, и инвесторы — все прекрасно понимают, что проще и дешевле готовить квалифицированные кадры на месте, чем везти вахты из европейской части страны. Амурской государственный университет - партнер Роскосмоса, наши выпускники уже работают на Восточном. Кстати, на 17 декабря намечен очередной пуск «Союза» с космодрома, приглашаю вас!..

- С удовольствием!.. А прямо сейчас давайте совершим виртуальное путешествие по территориям опережающего развития!

- У нас три ТОРа, и все они востребованы. Работают 32 резидента, совокупный объем инвестиций — полтора триллиона рублей, создано почти 7 тысяч рабочих мест, на рассмотрении еще семь заявок от крупных компаний, среди них проект по строительству канатной дороги, о котором я говорил. Также наш регион номер один на Дальнем Востоке и в топ-20 по России по объему инвестиций с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, причем в разных отраслях. О строительстве аэропорта мы говорили, но кроме этого по такому принципу создается большое количество социальных объектов. А это значит, что бизнес верит в развитие Дальнего Востока, бизнес никогда не будет вкладывать в то, во что он не верит.

Циолковский — единственный в России город, который создается с нуля Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У каждого гражданина есть возможность получить дальневосточный гектар. Почему ему стоит взять участок земли в Амурской области. Видимо, здесь я должен добавить: «Кроме всего того, о чем вы только что рассказали»…

- Потому что у нас еще и теплее чем, например, в Якутии. Если говорить серьезно, то на сегодняшний день выдано 7400 участков. Почти половина из них используется. В большинстве случаев — под проекты в сфере сельского хозяйства. Есть, конечно, и те, кто взял гектар, чтобы строить дом. В любом случае, интерес у граждан страны к Амурской области есть.