Самый большой в мире учебный парусник «Седов» вернулся из уникальной экспедиции

Барк «Седов» Фото: Александр МИЛКУС

Красавец барк наконец-то пришел в родной Калининград, откуда ушел еще 7 декабря прошлого года. Завершилась грандиозная эпопея, посвященная 200-летию открытия Антарктики Лазаревым и Беллинсгаузеном и 75-летию победы, в которой участвовали все три учебных парусника Росрыболовства – «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов». Идея была масштабная – обойти вокруг света. Но эпидемия ковида вынудила капитанов изменить уже утвержденные маршруты: в некоторые запланированные заранее порты теперь суда не смогли заходить. Тем не менее парусники совершили большие, многомесячные переходы.

«Седов» - самое большое учебное парусное судно в мире Фото: Александр МИЛКУС

Самая сложная задача была у знаменитого «Седова» - после почти девятимесячного плавания в Атлантике, Индийском и Тихом океанах пройти домой от Владивостока в Калининград Северным морским путем. Причем за одну навигацию. Такого ни одно парусное судно не совершало за последние 140 лет.

«Седов» в Петропавловске-Камчатском Фото: Александр МИЛКУС

Старшие офицеры барка во Владивостоке прошли дополнительное обучение по мореплаванию в северных широтах. «Седов» по пути страховали ледоколы «Росатома». Но, к счастью, их помощь не понадобилась. На редкость для Северного Ледовитого океана теплая и спокойная погода позволила экипажу и курсантам весь переход выполнить самим, без поддержки. Причем добрую половину его идти под парусами.

Барк «Вега» прошел СМП 140 лет назад

В Мурманске курсанты сменились. Записали в судовую роль и вашего специального корреспондента. Предстоял еще один месяц в море. И предстоял снова не самый комфортный переход – в конце октября – в ноябре и в Баренцевом, и в Норвежском морях неспокойно. И при этом команде нужно было не только управлять судном, но и учить новых курсантов, которых на борту было 127 человек. Поначалу ребята путались в названиях снастей и такелажа, с опаской забирались по вантам на первую, самую низкую площадку на мачте – на марсовую площадку, но уже через две недели освоились и поднимались укатывать верхние марселя (а это уже в больше, чем в 40 метрах над палубой). Одновременно у каждой специальности в классах, оборудованных в бывших грузовых трюмах немецкого парусника «Магдалена Винен», шли занятия (барк получен СССР по репарации после Второй мировой войны и переименован в «Седов», в следующем году ему исполнится аж 100 лет!)

Барк сопровождали киты Фото: Александр МИЛКУС

Арктика на этот раз не подвела, выдав «компенсацию» за спокойный переход по СМП: в Норвежском море дул ветер со скоростью 35 м/сек (а иногда мне казалось, что и больше), палубу заливали волны, а передвигаться нужно было, придерживаясь за специально натянутые мощные канаты – штормовые леера.

Безопасность всех, кто на борту - на «Седове», естественно, в приоритете Фото: Александр МИЛКУС

В общей сложности ветераном-«Седовым» в этой, я бы смело сказал, героической экспедиции пройдено почти 41 тысяча морских миль. Вчера парусник пришел в Калининградскую область и пока пришвартовался в Балтийске – вода, которая поднялась в канале, не позволила барку пройти дальше в рыбный порт, где проходила торжественная встреча. Даже опущенные верхушки мачт не помогли.

Капитан барка Виктор Юрьевич Николин Фото: Александр МИЛКУС

Несмотря на промозглую балтийскую погоду и строгие антиковидные правила, встреча получилась трогательной и теплой – в торжественном построении участвовали и курсанты, которые только что пришли на «Седове», и те, кто был на борту в предыдущих этапах большой экспедиции.

Экипаж и курсантов приветствовал специально прилетевший на встречу заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. К сожалению, вся команда «Седова» не смогла приехать на торжество – из-за превратностей погоды программу праздника пришлось перекраивать по сути по ходу.

На борту - курсанты из двух вузов Фото: Александр МИЛКУС

На торжественном построении парни и девушки выстроились в ряд. Теплые куртки-аляски немного расстегнуты так, что виден ворот белой рубашки и затянутый у первой пуговицы форменный галстук. За месяц перехода из Мурманска в Калининград в парадной форме я видел ребят лишь пару раз. Обычно на палубе возле мачт, к которым были приписаны, строились они в рабочей одежде.

У команды «Седова» есть даже термин – «оморячивание». Выйдя в плавание на паруснике многие мальчишки и невероятно смелые девчонки (среди курсантов были на этот раз семь девушек), может быть, впервые в жизни задают себе вопрос – правильный ли они сделали выбор, поступив в колледж или вуз на специальность, связанную с морем.

Подъем государственного флага Фото: Александр МИЛКУС

- Только так можно понять – готов ты стать моряком или нет. На «Седове» практиканты занимаются тем, чем будут они заниматься на других судах, когда уже по окончании учебного заведения пойдут в рейс. Здесь, у нас, они понимают правильный ли сделали выбор, поступив в морской колледж или вуз, - говорит мне капитан судна Виктор Николин. Он стоит на капитанском мостике парусника уже 16 лет.

- Но паруса-то они ставить и убирать, работая на рыболовецких траулерах, сухогрузах или танкерах, не будут…

- Все морские специальности сформировались во времена парусного флота, - возражает Николин. – И ребятам нужно знать, с чего все начиналось. Ну а потом, работа с такелажем у нас дает и практические навыки. Узлы вязать они у нас учатся, а ни на одном судне без такого умения делать нечего. Да и такелаж – может быть, в разных видах – есть на любом современном судне. Не случайно в других странах учебные парусники входят в состав военно-морского флота. И командующим там ты не станешь, если не служил, не командовал парусником. Это азы морской службы.

С погодой «Седову» везло Фото: Александр МИЛКУС

Впрочем, учатся на «Седове» не только морским навыкам. Услышал я и такой диалог:

- А я только в плавании научилась заправлять койку! – призналась одна из курсанток боцману.

Тот опешил:

- Тебе же почти восемнадцать! Дома кто тебе койку застилает?

- Мама…

Ребята-курсанты за месяц на «Седове» явно возмужали, стали увереннее и взрослее. Это видно даже по тому, как в последние дни перед приходом в порт они шагали по палубе, как двигались по специальным канатам – пертам – на высоте семиэтажного дома, чтобы укатать полощущийся на ветру парус. А еще они дежурили на камбузе, чистя картошку и морковь, драили медные элементы корпуса и мыли палубу. И, конечно, стояли у штурвала – «Седов» единственный парусник в России, где сохранили настоящий штурвал, которым управляют движением судна. Он диаметром около полутора метров, и чтобы в непогоду его повернуть, нужны даже не четыре крепких парня, а пять – пятый берется за спицы.

Среди курсантов есть и девушки Фото: Александр МИЛКУС

За время уникальной экспедиции «Паруса мира» (так она называлась) на «Седове» учились и работали несколько смен курсантов из Керчи и Астрахани, Питера, Мурманска, Владивостока, Камчатки и Калининграда.

А поучиться им было у кого. На «Седове» служат легенды парусного флота. Парусный мастер Игорь Григорьевич Евдокимов, старший боцман Владимир Алексеевич Рядных, боцман фока (первая мачта на судне) Николай Митрофанович Лущеко, боцман первого грота Павел Андреевич Новак, боцман второго грота Евгений Николаевич Ященков. Матросы, отдавшие барку десятилетия. Я бы сказал, что эти люди и есть нынешнее сердце барка, они сжились с барком, для них он – дом, что бы они не говорили о том, что после плавания хотят разъехаться по своим квартирам.

Алексеич (Рядных) впервые поднялся на мачту «Седов» больше сорока лет назад, когда парусник еще ремонтировали в Кронштадте. А потом ушел вместе с командой в первое плавание. Чуть меньше 40 лет на «Седове» «Леший» (Евдокимов), «Джон» (Ященков). И в разговорах они ревниво считают – кто был первым, кто пришел следом.

Я каждый раз с восхищением смотрел, как по команде старпома Павла Сергеевича Старостина «Парусный аврал! Парусный аврал! Парусный аврал! Пошли все наверх!» палубная команда рассыпалась по судну, занимая заранее расписанные места, как включались курсанты, как начиналось действие, рискну даже сказать – священодействие. Управление парусами на «Седове» доведено до совершенства – если уж равняются реи, то их можно проверять по линейке – строго параллельно друг другу на каждой мачте. Если уж поставлены паруса – то идеально по ветру.

Торжественное построение Фото: Александр МИЛКУС

Теперь «Седову» предстоит плановый ремонт. А в следующем году – новые переходы, посвященные столетию этого замечательного парусника.

Подробности о прошедшем переходе, о людях, которые служат на «Седове» - в ближайшее время на сайте kp.ru.

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