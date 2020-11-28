Кто заменит погибшего Колтового: кастинг соведущего для Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева вела «Звезды сошлись» с Александром Колтовым после увольнения Оскара Кучеры. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

41-летний Александр Колтовой погиб три недели назад. Вместе с ним в сгоревшем после жесткой посадки легкомоторном самолете находилась 33-летняя Наталья Климова. Как теперь стало известно, Климова второй год была в разводе, воспитывала сына и дочь. У Колтового остались несовершеннолетняя дочь и жена.

Последний год карьера Александра Колтового на ТВ пошла в гору – к ежедневой программе «ДНК» в новом телесезоне добавился на постоянной основе еще один рейтинговый проект. Александр Колтовой сменил Оскара Кучеру в роли соведущего Леры Кудрявцевой в еженедельном проекте «Звезды сошлись». Это шоу, где обсуждается личная и другая, часто скандальная, звездная жизнь. Кудрявцева вела проект с Кучерой с 2017-го года.

Дмитрий Губерниев сообщил, что его пригласили на кастинг. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда в августе Оскар сообщил, что покинул «Звезды сошлись», то получил в соцсетях массу поддержки от коллег. «Ушел, не выдержал…» - комментировал Оскар. Позже уже в интервью пояснил: «Когда я опубликовал в социальных сетях пост с сообщением, что ушел из шоу «Звезды сошлись», то были и такие комментарии: «Три года он бабло зарабатывал, а потом вдруг решил уйти». Слушайте, у меня пятеро детей, я обязан их содержать!» Пока Оскар болел коронавирусом или отлучался из эфира по другим уважительным причинам его заменял Александр. Так в итоге и остался на этом месте – весьма привлекательном для коллег, так как проект звездный, рейтинговый. Тот же Кучера, оказавшись в теледуэте с Лерой, получил за минувшие годы массу приглашений вести различные мероприятия. До пандемии гонорар Оскара, как ведущего за один «заказник» составлял 15 тыс. евро. И с Лерой его в паре часто приглашали, правда, ее гонорар в два раза выше.

Вячеслав Макаров (слева) уже вел с Лерой Кудрявцевой мероприятия. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но Оскар Кучера ушел из звездно-скандальной тематики – стал больше сниматься в кино и сериалах, получил новые роли в театре. А Александр Колтовой весьма гармонично заменил его в «Звезды сошлись». Три недели после гибели Колтового проект «ДНК» ежедневно шел с его участием – программы записаны с запасом. А вот Лера Кудрявцева пока ведет «Звезды сошлись» одна.

Экстренный кастинг – всегда непростое мероприятие. Изначально возникло предположение, что идеальный ведущий на это место 31-летний Вячеслав Макаров. В этом году Макаров вел шоу «Маска» на НТВ, премию «ТЭФИ Kids», на Тавриде с Лерой Кудрявцевой провел кастинг на «Новую Волну». Вячеслав – харизматичный красавчик с опытом работы на ТВ.

Но как известно, среди тех, кто приглашен на кастинг оказался его более опытный коллега 46-летний Дмитрий Губерниев. А вот у пользователей в социальных сетях появился свой кандидат – 37-летний Прохор Шаляпин. Этот Шаляпин на ток-шоу, как рыба в воде – опыта, харизмы и обаяния хоть отбавляй.

После того, как Лера Кудрявцева пригласила гостем на шоу Александра Михайлова — появились слухи о том, что артист новый соведущий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Интересно, что рост Александра Колтового – 198 см. Рост Дмитрия Губерниева – 200 см, Вячеслава Макарова – 182 см, Прохора Шаляпина – 197 см. А Лера Кудрявцева по сравнению с ними «малышка» - всего 167 см. Кстати, один из гостей ближайшего выпуска «Звезды сошлись» 76-лений народный артист Александр Михайлов. А тема передачи – здоровье наших артистов. Его совместное фото из студии «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой вызвало волну слухов – Михайлов новый соведущий. Это не так. Пока все еще идет кастинг, а Кудрявцева прекрасно справляется в студии и без напарника.

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