На Украине озаботились национальным государственным языком для глухонемых

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь обратил внимание, что глухонемые объясняются в Незалежной преимущественно на русском языке жестов Фото: facebook.com

Можно сколько угодно говорить о проблемах на Украине, о вопросах в отношениях с Россией и другими странами, но все это окажется мимо кассы. Реальные проблемы, стоящие перед страной, периодически озвучивают разного рода руководители, удивляя и свое население и жителей других стран. Так, шпрехенфюрер, пардон, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь озаботился, что глухонемые объясняются в Незалежной преимущественно на русском языке жестов, а не на ридной жестомове.

- Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость обеспечения обучения на украинском жестовом языке жестовещательных соискателей образования. К сожалению, сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинским языком жестов. Поэтому развитие украинского языка жестов, создание доступной языковой среды для лиц с нарушениями слуха в учебном процессе, полное обеспечение современными учебно-методическими, дидактическими материалами, как это определено действующим законодательством, достойная оплата труда в педагогической и социальной сферах – среди приоритетов, которые должны быть определены управленцами в сфере образования и социальной политики, - заявил он буквально на днях и посетовал, что пандемия коронавируса лишь увеличила количество нарушений в этой сфере. - К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения количество таких случаев и форм самих нарушений поражает. Это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства.

«Страна глухих» будет объясняться по-украински или же станет молчать. Но тоже по-украински. Позаботятся ли об этом укрожестомовные патрули или контроль потребуется наладить другим образом, шпрехенфюрер Украины не рассказал. Но налицо новый фронт, где Украина сможет одержать сокрушительную перемогу. В первую очередь, конечно же, над собой. После чего останется только перевести на украинские цифры математику для фиксирования окончательной победы. Над здравым смыслом. Потому что попробуй докажи, что тот же немой молчит на украинской державной мове, а не на клято москальском языке.