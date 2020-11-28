"Это будет скандал, драчка!": Лоза 15 лет не может попасть в "Голубой огонек" из-за Баскова и Киркорова

Юрий Лоза, как оказалось, является нежелательным гостем "Голубых огоньков". Виной тому, по словам известного музыканта, стало нежелание его коллег по шоу-бизнесу уступать свое место. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Юрий Лоза, как оказалось, является нежелательным гостем "Голубых огоньков". Виной тому, по словам известного музыканта, стало нежелание его коллег по шоу-бизнесу уступать свое место.

Юрий Лоза долгие годы не может пробиться в "Голубой огонек". А ведь, по словам артиста, у него есть "прекрасная новогодняя песня". "Но я уже 15 лет не могу ее спеть ни в одной из программ. Каждый «Голубой огонек» - это коммерческая структура, для которой главное - прибыль. Хозяева «Голубых огоньков» не спрашивают у артистов, не попадающих в их список: «Ребят, а у вас есть какие-нибудь песни про Новый год?»", - посетовал певец.

По его словам, причиной такого положения вещей стали "прикормленные артисты". "Их всего лишь около двух десятков. Я не могу пробиться на эти «Огоньки», как и 90% моих коллег. У нас нет никаких шансов, потому что одна и та же компания там крутится", - делится сокровенным 66-летний Лоза.

Он отметил, что у Филиппа Киркорова и Николая Баскова в отличие от него по сто новогодних эфиров. "Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Они не дадут никому туда пробиться", - цитирует музыканта Собeседник.Ru.

Лозе даже страшно подумать, что сделает Киркоров, если ему скажут, что он будет петь всего 19 песен вместо 20, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Ведь поп-король уже пошил 20 костюмов для "Голубых огоньков". "Это будет скандал, драчка! А ведь 90% артистов с удовольствием бы заполнили эти эфиры. Но ведь тогда же все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями. Я даже боюсь представить, на что они способны, чтобы удержать свою популярность!", - резюмировал исполнитель хита "Плот".