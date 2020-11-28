Украина осталась без денег МВФ

Украинцы не тужат, а бегут в другие страны Фото: Александр КОЦ

Похоже, что присловье про «обещанного три года ждут», обретает на Незалежной прямой смысл. В начале лета Совет управляющих МВФ одобрил программу поддержки Украине, предусматривающую выделение 5 миллиардов долларов в течение ближайших полутора лет. И первый транш в 2,1 млрд. Киев получил в конце июня. А вот с остальными не заладилось. Было решено, что в конце июня и конце сентября МВФ перечислит еще примерно по 700 миллионов долларов, и по столько же в два приема в следующем году, но ни второго, ни последующего траншей Украина так и не дождалась.

Буквально на днях нынешний советник главы Офиса президента Украины, экс-министр экономики Тимофей Милованов, прославившийся выражением «я – дебил», объявил, что в этом году никаких денег от МВФ Киев не получит. Его слова подтвердил и нынешний министр финансов Украины Сергей Марченко.

- Я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», - «порадовал» украинцев Марченко в прямом телеэфире одного из украинских телеканалов.

Ситуация больше, чем просто аховая, поскольку все получаемые кредиты от МВФ Украина уже продолжительное время тратила на обслуживание ранее полученных кредитов. А теперь, получается, надо расходовать на обслуживание долгов уже свои резервы, которых и так кот наплакал.

- Выясняется, что МВФ будет списывать и замораживать долги бедным странам, но только не Украине, потому что коррупция и низкая компетентность. Вот два главных тезиса МВФ. И они правы. Они правильно говорят: вы умеете делать блестящие видосики, прекрасно имитировать государственную деятельность, но покажите хотя бы один управленческий результат, - обиделся, предрекая грядущую катастрофу, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. - Даже не про эффективность речь идет, а просто про управленческий результат. То есть принято какое-то решение по цепочке законодательной – исполнительной власти и получен какой-то результат. Даже этого нет.

И явно поскромничал про «заслуги» украинской власти в этом решении. Киев претендовал на участие в механизме быстрого финансирования, который предусмотрен в МВФ для финансовой поддержки в условиях пандемии коронавируса. Но в МВФ не могут не знать, что украинские власти, получив такую помощь от Евросоюза, истратили деньги не на борьбу с ковидом, а на строительство дорог. Причем и дорог-то особо не прибавилось. Более того, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с Зеленским даже сказала, что не видит смысла даже присылать в Киев рабочую группу для обсуждения каких-то вопросов. Хотя до того МВФ согласился выделить экстренную помощь почти ста странам мира.

В таких условиях не стоит удивляться тому, что среди всех, кто получил в прошлом году вид на жительство в странах ЕС, самую большую группу составили украинцы. 757 тысяч граждан Незалежной в 2019-м получили первичный вид на жительство, причем 4 из 6 разрешений украинцам были выданы Польшей. На втором месте, сильно уступая украинцам, марокканцы (133 тыс. разрешений), на третьем – граждане Индии (131 тыс.).

Примечательно, что среди этих украинцев, согласно проведенному исследованию, решивших осесть в Польше, только 2,4% планируют вернуться на Украину на постоянное жительство. 36,6% хотели бы навсегда остаться в Польше, еще 22% планируют использовать Польшу в качестве трамплина, чтобы перебраться на постоянное жительство и, предел мечтаний – получить гражданство, в какую-либо другую страну Евросоюза. А еще 32,5% желали бы и дальше приезжать в Польшу на временную работу, обеспечивая себя и свои семьи для проживания в родной стране.

Похоже, что в ближайшем будущем эти цифры лишь увеличатся, и отнюдь не в пользу Украины. Ведь никаких ресурсов, кроме кошельков населения у властей Украины практически уже не осталось. А долги отдавать надо будет. МВФ меньше всего похож на благотворительную организацию и так или иначе свое возьмет.

А потому украинцы будут стараться как можно дальше убежать от Незалежной, чтобы на их деньги государство не смогло наложить свою загребущую лапу.