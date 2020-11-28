Тайсон и Джонс сойдутся на ринге. Фото: REUTERS

Шоу-поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим - украшение спортивных единоборств в конце 2020 года. Эти два спортсмена когда-то были суперкрутыми профи, а сейчас же - просто два крутых пенсионера. "КП" рассказывает о главных моментах боя Майк Тайсон - Рой Джонс-младший 29 ноября 2020.

Когда пройдет бой Майк Тайсон - Рой Джонс-младший 29 ноября 2020

Бой Майк Тайсон - Рой Джонс-младший состоится вечером 28 ноября 2020 года по времени Калифорнии. Начало основного карта боев - с 04:30 по московскому времени 29 ноября.

Время начала боя Майк Тайсон - Рой Джонс-младший 29 ноября 2020

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим начнется после 05-30 по московскому времени в Калифорнии 29 ноября 2020.

Счет боев Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего

Рой Джонс провел 75 поединков, одержав 66 побед и проиграв 9 боев. У Майка Тайсона - 58 поединков, 50 побед, 44 нокаутом, 6 поражений. Еще 2 поединка признаны несостоявшимися.

Прогноз на бой Майк Тайсон - Рой Джонс-младший 29 ноября 2020

Более предпочтительными шансами на успех в этом поединке обладает Майк Тайсон.

Место боя Майк Тайсон - Рой Джонс-младший 29 ноября 2020

Бой Майк Тайсон - Рой Джонс-младший 29 ноября октября 2020 пройдет в рамках большого турнира в Калифорнии.

Прямая онлайн-трансляция боя Майк Тайсон - Рой Джонс-младший 29 ноября 2020

Проследить за ходом боя Майк Тайсон - Рой Джонс-младший можно будет в прямом эфире телеканала РЕН ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени.