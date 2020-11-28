Ход королевой по голове

Кадр из сериала «Королевский гамбит»

Нет, я долго терпела. Решила промолчать. Но прочитала очередную захлебистую рецензию на сериал «Королевский гамбит». И сломалась.

Как точны ходы в сыгранных шахматных партиях! Как достоверно играет шахматного вундеркинда актриса!

И вот вот это вот все.

Лично я понятия не имею, как ходят шахматные фигуры. И на это правдоподобие мне плевать точно так же, как на то, правильно ли режут больных в кино хирурги или рубят лес сериальные поселенцы.

Я не заклепочник, который требует, чтобы на танках в военных фильмах все заклепки были на месте.

Но! Фильм хвалят за потрясающую атмосферу. За правду характеров.

И тут уже я не могу молчать.

Мой дядя, брат мамы, Александр Зайцев был международным гроссмейстером. Как раз в те самые 70-е годы, о которых идет речь. Мы жили в одной тесной хрущевке во Владивостоке. И я росла под дождевой стук фигур о доску: Саша сам с собой играл в быстрые шахматы. Бесконечные разговоры домашних про Спасского, Таля, Корчного, Ботвинника, с которыми он дружил и играл. Под телетрансляции шахматных турниров,

Когда дедушка садился к телевизору с доской и, глядя на экран, передвигал фигуры. Так делала вся страна. Шахматы в России были популярны не меньше, чем футбол.

Не знаю, как там консультировал создателей фильма Гарри Каспаров. Наверное, на уровне е2-е4 там все правильно.

Но это же ужас, какими страшными занудами, запуганными серыми мышами, угрюмыми служаками режима показаны российские гроссмейстеры.

А это были веселые, остроумные, яркие люди. Один Михаил Таль - Шурик с ним очень дружил - чего стоил! Какие розыгрыши они устраивали! С турниров среди прочего привозили «Доктора Живаго», романы Солженицына - у нас, например, такие тайно хранились. Рассказывали политические анекдоты. Много смеялись - в том числе над властью. А самое главное - никакая американка их не побеждала. Фишер - да, и то почти на десятилетие позже. А женщины тогда вообще крайне редко играли с мужчинами в одних турнирах и никогда - на мировых чемпионатах.

Тут я прямо вижу, как на меня набрасываются поклонники сериала. Это же не историческо- документальное кино! Это фантазия, искусство. Оно не обязано быть правдивым!

Да, не обязано. Но выдает себя за правдоподобное.

После «Королевского гамбита» десятки тысяч молодых людей бросились гуглить имя гениальной американской шахматистки, победившей мрачных русских гроссмейстеров. Меня, например, несколько человек всерьез о ней спрашивали.

С удивлением такую в интернете не нашли.

Но огромное количество людей и не стало ничего гуглить. В истории мелькают имена Алехина, Касабланки, Спасского, Корчного. Они были? Были. Значит, и Баргов ( господи, что за фамилия! ) был. И победа очаровательной Бет Хармон была. И американцы на самом деле в шахматах - первые. Особенно женщины.

Фактически средствами кино сейчас пересоздается история. Она пересоздается в головах. Все страны это делают - Россия тут совсем не исключение.

Но наши снимают такие киношки плохо. А американцы - хорошо. Сериалы вообще, на мой взгляд, лучшая их экспортная продукция. Она заставляет мир смотреть на все глазами Америки. И мы смотрим. Потому что сделано это захватывающе и увлекательно. Не оторваться. «Королевский гамбит» здесь - не исключение. Яркая, оранжеволосая, с нездешним оранжево-огневым взглядом героиня (Аня Тейлор-Джой) ведет нас по классическому золушкиному сюжету, слегка приправленному транквилизаторами и обязательной темнокожей доброй феей - подругой по приюту. Сюжет несется вскачь (только не надо про особые глубины, той глубины там - на мелкую тарелку), и действительно - не оторваться. Хотя, на мой взгляд, разбалованные голливудские сценаристы перестали утруждать себя правдоподобными мотивировками поступков героев.

(Осторожно, сейчас будет спойлер).

Зачем, объясните, удочерила девочку ее приемная мать? Если ни ей, ни мужу приемная великовозрастная девица явно не нужна.А чего стоит малопонятная - ну разве что сценаристы просто не знали, куда деть эту героиню - внезапная мгновенная смерть приемной матери от цирроза печени? То есть мамаша пьет, веселится, а потом в один момент бух - и цирроз. Про меховые пилотки советских стюардесс и прочие мелочи я уже не говорю. Спасибо, что стюардессы ходили по самолету без медведей.

Сделать тут ничего нельзя. Такой подход - берем вымышленного героя, помещаем его в среду с реальными персонажами и подминаем под него исторические события - уже набрал обороты.

Просто стоит ждать следующих отлично снятых сериалов: про темнокожую балерину, желательно лесбиянку, которая перетанцует всех советских балерин в те же 70-е, про американскую космонавтку, которая на самом деле слетала в космос перед Гагариным. Про войну все уже снято. Ну, собственно, и почти все.

Такое время - сторителлинга. Раньше историю переписывали те, кто лучше воюет. Сейчас те, кто лучше снимает... Может, не на то тратится российский бюджет?