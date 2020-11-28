Коронавирус у звезд, последние новости на 28 ноября: как лечатся ведущие «Дома-2»

Ксения Бородина сообщила, что анализ подтвердил наличие у нее антител. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

28 ноября стало известно о новых звездах, которые лечатся или переболели коронавирусом.

Лечатся амбулаторно

56-летняя Ирина Агибалова сдала тест после того, как температура держалась несколько дней. Звезда «Дома-2» лечится амбулаторно, но жалуется на серьезное недомагание. Ирина Александровна стала известной, как мама участниц телепроекта, которая пришла на проект и громко заявила о себе. Агибалова делится своей коронавирусной историей: «Сегодня десятый день как я заболела ковидом, и первый день без температуры. Состояние так себе, если честно, но по крайней мере лучше, чем было до этого…» Агибалова сообщила, что ей не удалось своевременно вызвать врача из поликлиники: «Вызвали платного. Итог: вызов 3000 рублей, мазок на ковид -1900… Далее направление на КТ и это ещё 3900 рублей. Потом повторный приезд платного врача и ещё 3000 рублей».

37-летняя Ксения Бородина переболела несколько месяцев назад. Но сообщила об этом лишь сейчас, получив очередные результаты анализов на антитела. Ведущая «Дома-2» сообщила, что и сейчас у нее сохранились антитела – Бородина сдала анализ, чтобы удостовериться в их наличии. Болела Ксения легко – температура держалась пару дней, были признаки простудного заболевания. Также переболел супруг ведущей.

47-летняя Елена Ксенофонтова после лечения в коронавирусной больнице проходит реабилитацию дома – принимает медпрепараты, выполняет гимнастику Стрельниковой.

40-летний Стас Пьеха рассказал нам, что считает дыхательную гимнастику важнейшим реабилитационным средством. Музыкант переболел коронавирусом и теперь активно восстанавливается: «Все уже значительно лучше. Помимо легких кардиозанятий, я делал дыхательную гимнастику Стрельниковой. Мне кажется, это один из оптимальных способов восстанавливать и легкие, и связки, и дыхалку. Правда, делал мало, а если бы делал дольше, то, возможно, восстановился быстрее».

Опыт переболевших

70-летняя Надежда Бабкина знает, что маловероятно, но возможно заболеть повторно. Народная артистка весной переболела коронавирусной пневмонией. Несмотря на это артистка носит маску, соблюдает все рекомендованные меры безопасности. Кроме того, Бабкина сообщила, что осенью вакцинировалась: «Я сделала прививку от гриппа, потом через несколько дней от пневмококка».