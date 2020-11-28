Поэтический колумнист kp.ru Павел Клоков ищет все новые способы борьбы с заразой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не уповав на медицину, но встретив новую волну,

Мы разработали вакцину. Прошу заметить, не одну.

Мы закрывали спортплощадки. Противодействуя беде,

Носили в августе перчатки в метро, на улице... везде.

Крестили руль в автомобиле. И растирали гелем плоть.

О как мы только ни чудили, чтоб этот вирус побороть.

Трясясь от ярости и злости (хотя вот это, кстати, зря),

Мы год уже не ходим в гости и не летаем на моря.

Мы обращенья пишем в Думу, мы шлём приветы в Роспотреб.

Бухаем, Господи, по зуму. И носим дома ширпотреб.

И утром с маскою на роже лишь остаётся проскулить:

О что ещё нам сделать, Боже, чтоб этот вирус победить?

Мы подобрели все от снеди. Словарь смотрите «подобреть».

За стенкой кашляют соседи. Квартира превратилась в клеть.

Дыхнув, на зеркале унылом рисуем шар ковидный вновь.

Мы трём друг друга с детским мылом. И растираем кожу в кровь.

Мы не спешим, как говорится, допеть, допить, дотанцевать.

К кому ещё нам обратиться, чтоб этот вирус раздолбать?

Рошаль, Онищенко, Астахов... Михайлов... Малышева... Стоп!

У нас же Гена есть Малахов - уринолюб-болезнефоб.

Он разведёт бурду в корыте. Его бурда - последний шанс.

Что значит нет его? Найдите! Вот вам повышенный аванс.

Пускай с собой хватает жижу, какую может унести.

Другого способа не вижу, как этот вирус извести.

А он, небось, натрёт картошку. Добавит зубчик чеснока.

Рассола, козьего горошку. Арбузных корок, молока.

Туда же уксуса и мёда. Ой, блин, аж слюнки потекли.

Щепотку соли. Каплю йода. Лопух и пиво «Жигули».

Побольше свежего укропа (но чтоб укропчик был своим).

Смотрите, штаты и Европа, как мы заразу победим!

И после всех привычных стадий, отбросив мнительность и стыд,

В посуду эту наш Геннадий с улыбкой кроткою нассыт.

Не надо фыркать, фанфароны. А если эта смесь, разя,

Спасёт Отчизну от короны?! Вы что, откажетесь, друзья?

А я вот нет. Схвачусь за сердце. Немного повздыхаю, да.

Ну а потом начну тереться. И не умру я никогда.

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