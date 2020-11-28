Поэтический колумнист kp.ru Павел Клоков ищет все новые способы борьбы с заразой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Не уповав на медицину, но встретив новую волну,
Мы разработали вакцину. Прошу заметить, не одну.
Мы закрывали спортплощадки. Противодействуя беде,
Носили в августе перчатки в метро, на улице... везде.
Крестили руль в автомобиле. И растирали гелем плоть.
О как мы только ни чудили, чтоб этот вирус побороть.
Трясясь от ярости и злости (хотя вот это, кстати, зря),
Мы год уже не ходим в гости и не летаем на моря.
Мы обращенья пишем в Думу, мы шлём приветы в Роспотреб.
Бухаем, Господи, по зуму. И носим дома ширпотреб.
И утром с маскою на роже лишь остаётся проскулить:
О что ещё нам сделать, Боже, чтоб этот вирус победить?
Мы подобрели все от снеди. Словарь смотрите «подобреть».
За стенкой кашляют соседи. Квартира превратилась в клеть.
Дыхнув, на зеркале унылом рисуем шар ковидный вновь.
Мы трём друг друга с детским мылом. И растираем кожу в кровь.
Мы не спешим, как говорится, допеть, допить, дотанцевать.
К кому ещё нам обратиться, чтоб этот вирус раздолбать?
Рошаль, Онищенко, Астахов... Михайлов... Малышева... Стоп!
У нас же Гена есть Малахов - уринолюб-болезнефоб.
Он разведёт бурду в корыте. Его бурда - последний шанс.
Что значит нет его? Найдите! Вот вам повышенный аванс.
Пускай с собой хватает жижу, какую может унести.
Другого способа не вижу, как этот вирус извести.
А он, небось, натрёт картошку. Добавит зубчик чеснока.
Рассола, козьего горошку. Арбузных корок, молока.
Туда же уксуса и мёда. Ой, блин, аж слюнки потекли.
Щепотку соли. Каплю йода. Лопух и пиво «Жигули».
Побольше свежего укропа (но чтоб укропчик был своим).
Смотрите, штаты и Европа, как мы заразу победим!
И после всех привычных стадий, отбросив мнительность и стыд,
В посуду эту наш Геннадий с улыбкой кроткою нассыт.
Не надо фыркать, фанфароны. А если эта смесь, разя,
Спасёт Отчизну от короны?! Вы что, откажетесь, друзья?
А я вот нет. Схвачусь за сердце. Немного повздыхаю, да.
Ну а потом начну тереться. И не умру я никогда.
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