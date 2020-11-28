Драмы "Ледникового периода": Ольга Бузова отключилась на льду, а Топалов расстался с Тодоренко

Ради высоких оценок поющая ведущая решилась на экстрим. Фото: www.instagram.com/buzova86 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Популярный телепроект перешагнул экватор и выходит на финишную прямую - вот и страсти кипят такие, что плавится лед. Рассказываем о самых ярких моментах субботнего выпуска от 28 ноября.

Главная знаменитость шоу Ольга Бузова, едва не выбыв с "Ледникового периода", решила произвести фурор и поразить жюри. Поющая ведущая появилась на площадке в белоснежном летящем платье с голой спиной и вырезом юбки до самой талии, а в качестве трека для номера выбрала свой же хит "Люди не верили". Такой ход оценили далеко не все, но факт остается фактом: в этом сезоне Бузова стала единственной, кто не испугался насмешек и вышел под свою песню.

Но самый смелый элемент номера был, безусловно, в другом: в финале Бузова взмыла в воздухе на высоте нескольких метров и ка-а-а-ак закружилась под куполом "Лужников"... Страховка, закрепленная на одном лишь запястье, соскользнула к ладони, и телеведущая чудом не сорвалась...

- Что случилось? - кинулась она после номера к Илье Авербуху. - Я в отключке была, ничего не помню..!

Впрочем, на членов жюри цирковые трюки звезды "Дома-2" особого впечатления не произвели. Заветные "6.0" за технику так никто и не поставил.

- Вам нужно не только элементами нас впечатлять, но и связки учить, - пожурила пару тренер Татьяна Тарасова - и так Бузова вновь попала в номинацию: в следующем выпуске она рискует выбить из проекта.

А на этот раз "Ледниковый период" покинула одна из самых эффектных пар: Влад Топалов и Елена Ильиных. Внимание к ним было приковано с первого дня и не только из-за пируэтов на льду. Хореографы с самого начала, чтобы добавить перчинки проекту, ставили участникам чувственные номера с объятиями и поцелуями. И это - на глазах у жены певца Регины Тодоренко, которая тоже борется за победу в шоу в паре с Романом Костомаровым. Вот и на этот раз Топалов признался в любви своей партнерше, написав на стекле огромными буквами "Люблю".

- Красиво, но ваши поддержки были не самыми сложными. "Грязно" в ногах, - оценили их номер судьи.

Таким образом, Влад Топалов расстался с шоу и больше не увидит жену на ледовой площадке. А Регина не только продолжила борьбу, но и получила самый высокий балл - 12.0.

В новом выпуске сразу несколько девушек порадовали зрителей роскошными нарядами. Ведущая шоу Алина Загитова появилась в кадре в платье с оголенными плечами, а Оксана Домнина выехала на лед на каблуках вместо коньков - так участница обыграла хит "Ленинграда" "На лабутенах".

Однако, больше всего жюри впечатлил выход Ирины Пеговой. Актриса, чьи пышные формы всегда были ее изюминкой, из-за бесконечных тренировок заметно похудела, что выгодно подчеркнуло короткое алое платье. Новая фигура не могла не сказаться на катании: Пегова с партнером Алексеем Тихоновым впервые сделали эффектную поддержку вниз головой.

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