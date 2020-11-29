Астролог Татьяна Лукашевич: «С 21 декабря Россию ожидают перемены»

В этот день Сатурн и Юпитер соединятся в знаке Водолея, под которым находится наша страна Фото: Shutterstock

Декабрь будет, пожалуй, той самой вишенкой на торте, которая завершит полный драматических событий 2020 год. Этот месяц способен преподнести неожиданные сюрпризы и стать поворотным в жизни многих людей.

РОКОВАЯ СЕМЕРКА

- Дело в том, что с 30 ноября по 14 декабря мы будем проживать коридор затмений, - говорит астролог Лукашевич. - Это уже само по себе является значимым космическим событием. Еще древние заметили, что лунные и солнечные затмения имеют сильное влияние на земные события. В это время возрастает количество несчастных случаев и конфликтов, ухудшается самочувствие, Обычно в году случается 4 затмения. Если больше, в этот год происходят роковые события. Как, например, в 1917-м с семью затмениями. В нынешнем, коронавирусном, 6 затмений. Впрочем, коридор затмений 2020 года начался солнечным затмением 26 декабря 2019 -го. Так что можно считать, что их тоже будет семь.

- Роковая семерка. Как раз в том первом коридоре затмений и началась вспышка нового коронавируса в Ухане, замалчиваемая поначалу местными властями.

- Но в этот раз даже коридор затмений будет особенным. Он начнется 30 ноября Лунным затмением. Максимальная фаза в 12.42 по московскому времени вблизи самых злых звезд нашей Галактики - Антареса и Альдебарана. Когда эти звезды взаимодействуют с другими космическими объектами, случаются события, значимые для человеческой цивилизации. Как, например, пожар в соборе Парижской Богоматери 15.04.2019, вспыхнувший при прохождении Марса, в мифологии отвечающего за огонь, по звезде Альдебаран. Второе затмение, Солнечное, произойдет 14 декабря в 19.13 по московскому времени. Две недели между ними и называются «коридором затмений».

- Как подстелить соломки в этом «коридоре», Татьяна, чтобы избежать проблем?

- В такие периоды рекомендуется не принимать важных решений, не перегружать свой организм физическими упражнениями, не употреблять алкоголь, больше отдыхать, не ссориться с близкими.

НОВЫЙ ЦИКЛ ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ

- Но затмения – это еще не все.

17 декабря Сатурн поменяет знак и на целых 2.5 года перейдет в Водолей, под которым находится Россия. А 19 декабря его догонит Юпитер.

Соединяясь вместе, эти два гиганта включают новый 20- летний цикл, влияющий уже не только на каждого конкретного человека, но даже на целые государства.

Предпоследний раз они соединялись 24.07.1981г. В СССР начался закат эпохи Брежнева. Завершилась она 10.11.1982 г на соединении Сатурна и Плутона смертью Леонида Ильича. Окончательно СССР развалился в период последнего вхождения Сатурна в знак Водолей в 1991-м. Россию долго еще сотрясали лихие 90-ые.

Последний раз Сатурн и Юпитер соединялись вместе 28 мая 2000 года. В том мае, напомню, Владимир Путин первый раз официально вступил в должность Президента России.

21 декабря эти планеты соединятся вместе в первом градусе знака Водолея, под которым, повторяю, находится наша страна.

Логично предположить, что и в этот раз нас ждут не менее судьбоносные перемены, ведь согласно закону Гермеса Трисмегиста: «То, что внизу подобно тому, что наверху».

Эти циклы неизбежны, т.к. Вселенная в любом случае находит выход для новых энергий, более соответствующих грядущей эпохе.

Юпитер и Сатурн оба отвечают за власть и государство. Думаю, поэтому в высших эшелонах власти и должны произойти значимые события, о которых мы узнаем в самое ближайшее время.

Татьяна Лукашевич Фото: Личный архив

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗИДЕНТОВ

- 22-23 декабря Марс сделает последний квадрат этого года к Плутону, который также олицетворяет огромную власть, - продолжает рассказ астролог Татьяна Лукашевич. - Чтобы вы понимали, у многих президентов Плутон находится в зените неба.

На первом прохождении квадрата Марса к Плутону произошли президентские выборы в Белоруссии и стартовала волна протестов. Теперь, на выходе из петли, ожидаем в конце декабря усиление протестных настроений в Беларуси. Если посмотреть гороскоп Лукашенко, лунное затмение 30 ноября произойдет на куспиде его сектора критических ситуаций. Транзитный Марс дополнит его квадратуру в знаке Рака и Весов до тау квадрата в конце декабря, а уже в январе Марс с Ураном сделают точную оппозицию к его Сатурну и Лилит. Думаю, ему опять придется очень нелегко.

Интрига в выборах США также еще не закончена. Трамп вполне может нас еще удивить.

Дело в том, что Солнечное затмение 14 декабря произойдет в точной оппозиции к его Солнцу – и это минус.

- По иронии судьбы или воле небес именно 14 декабря пройдет заседание коллегии выборщиков по поводу нового президента США. Трамп уже заявил, что покинет Белый дом, если коллегия проголосует за демократа Байдена. Хотя, по его словам, выборщики совершат ошибку, если подтвердят победу Байдена.

- Но Лунное затмение 30 ноября произойдет вблизи его зенита неба, олицетворяющего власть. И это плюс. Причем, в градусе затмения, которое произошло в момент его рождения. И это второй плюс. Лунное затмение обычно означает завершение важного этапа жизни, либо высвечивает человека светом полной Луны. Именно поэтому так хорошо делать рекламу в день полнолуния.

И если Трамп не сдастся, а будет продолжать бороться за свои голоса, то, вполне возможно, удача опять повернется к нему лицом. Тем более, что тот, кто победил на выборах в США 3 ноября, не досидит до конца положенного срока из-за двух ретроградных личных планет в тот день: Меркурия и Марса.

А поскольку Байден по знаку Зодиака Скорпион, то январь и февраль для него могут оказаться очень напряженными из-за прохождения Марса и Урана в знаке Тельца. Подробнее о ситуации в США и других странах поговорим в прогнозе на 2021 год.

- Главный вопрос, интересующий народ: что будет с коронавирусом? Год назад вы единственная из астрологов, аналитиков, ученых предсказала нечто типа чумы, которая в 2020 году устроит кармическую зачистку на планете и многие люди досрочно уйдут в мир иной… Так и случилось. Нагрянул коронавирус, названный «чумой 21 века». Другие ваши прогнозы по «короне» тоже подтвердились. Кроме последнего. Вы предсказывали, что после 13 ноября пандемия постепенно пойдет на спад. Но в конце ноября COVID-19, наоборот, стал бить мировые рекорды по числу инфицированных и умерших. Вот и в России сейчас регистрируется свыше 27 тысяч инфицированных в сутки.

- 13 ноября было точное соединение двух планет, сыгравших роковую роль в распространении пандемии: Юпитера и Плутона. Но это не значит, что на следующий день пандемия должна была закончиться. Я же говорила: ПОСТЕПЕННО пойдет на спад. Юпитер и Плутон хотя и начали расходиться, но все еще остаются слишком близко друг к другу. Отсюда и рост числа заболевших. Сейчас расстояние между ними составляет 2 градуса 22 минуты. Это еще слишком мало, чтобы считать аспект закончившим свое воздействие. 19 декабря Юпитер покинет знак Козерога, между ними будет уже 6 градусов 14 минут. А к концу января – 12 градусов. Совместная энергия Юпитера и Плутона будет все больше ослабевать и пандемия неизбежно начнет спадать.

В ноябре в издательстве «Комсомольская правда» выходит книга Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп»

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

3 декабря – квадрат Марса и Луны. Избегайте плановых операций, будьте аккуратнее за рулем автомобиля.

5-6 декабря – тригон Венеры и Нептуна. Прекрасный аспект для творческих людей, когда может посетить особое вдохновение. А также для романтических встреч, благотворительности, гармонизации отношений, прощения и примирения.

8-10 декабря– тригон Марса и Солнца. Энергетический подъем, инициатива, физическая активность.

9 декабря - квадрат Солнца и Непуна. Запутанные ситуации, упадок сил, ослабление иммунитета.

10 декабря - оппозиция Марса и Луны. Избегайте плановых операций, будьте аккуратнее за рулем автомобиля. Также в этот день произойдет секстиль Венеры и Плутона, что очень удачно для крупных финансовых операций.

11 декабря - оппозиция Урана и Луны. День неожиданных событий и нарушения планов, глубоких эмоциональных переживаний.

14 декабря – новолуние и Солнечное затмение. Секстиль Венеры и Юпитера и Сатурна. Избегайте повышенных физических нагрузок, выяснения отношений, рискованных операций. Будьте внимательнее за рулем автомобиля.

15 декабря - Венера переходит в знак Стрельца. Усилится тяга к путешествиям, чувства станут менее драматичными и более оптимистичными. Удача в юридических делах.

16 декабря – квадрат Луны и Марса. Избегайте плановых операций, будьте аккуратнее за рулем автомобиля.

17 декабря – переход Сатурна в знак Водолей. Могут усилиться внешние ограничения, начнутся изменения в структуре власти.

19 декабря - переход Юпитера в знак Водолея. Соединение Юпитера и Сатурна до конца декабря, виртуальная реальность все больше станет образом жизни, многие вопросы будут решаться онлайн.

20 декабря - точное соединение Меркурия и Солнца. Громкие заявления со стороны сильных мира сего.

21 декабря - переход Солнца в знак Козерог. День зимнего солнцестояния. С этого момента увеличивается длительность дня. Наши предки считали, что свет начинает побеждать тьму и к 21 марта происходит его окончательная победа.

22 декабря - соединение Урана и Лилит, квадрат Марса и Плутона. Сложная ситуация на фондовых площадках, борьба за власть, военные действия, возможны землетрясения и цунами.

23 декабря - соединение Марса и Луны, квадрат Марса и Плутона. Избегайте плановых операций, будьте аккуратнее за рулем автомобиля. День повышенной конфликтности. Гипертоникам и сердечникам надо более внимательно следить за своим здоровьем.

25 декабря – тригон Меркурия и Урана, научные открытия, хорошие новости, умение найти оригинальные решения, внезапные поездки.

28 декабря - тригон Солнца и Урана, тяга к авантюрным действиям и свободолюбие, оригинальность.

30 декабря - квадрат Венеры и Нептуна, полнолуние. День повышенной эмоциональности, запутанные ситуации, ошибки в финансовых операциях, категорически не стоит выяснять отношения.

31 декабря - соединение Венеры и кармического узла Кету. Знакомства в этот день окажутся кармическими, впрочем, как и расставания. Большие финансовые траты.

УДАЧИ и ЛЮБВИ!

КСТАТИ

В издательстве «Комсомольская правда» в ноябре вышла книга Татьяны Лукашевич «Твой гороскоп лучший. Звездный компас на пути к счастью».