Первый итальянец опробовал на себе «Спутник –V»

Винченцо Трани решил доказать своим соотечественникам, что российская вакцина безопасна Фото: Личный архив

Здоровье – наше все, но у Винченцо Трани – потомственного финансиста, чей дед когда-то возглавлял международный отдел в старейшем банке мира Monte dei Paschi di Siena, были и более прагматичные цели, чем защититься от вируса. Наладить поставки «Спутника-V» в Италию – вот это была бы сделка века!

Но как убедить сомневающихся и подозрительных соотечественников в том, что российской вакцине можно доверять? Нет более веского аргумента, чем собственный пример, решил Винченцо и отважно подал онлайн-заявку на участие в ее тестировании. А когда через несколько недель его включили в число «добровольных испытателей», не менее отважно пошел в поликлинику «сдаваться».

– Ну что, как самочувствие, мистер Трани? Не страшно было вкалывать «великую и ужасную» российскую вакцину? Ею в Европе еще детей не пугают, интересно?

– Чувствую себя шикарно! Действительно шикарно! Никаких побочных эффектов. И потом, я 20 лет живу в России, у меня российский врач, я обслуживаюсь в московской клинике и доверяю российской медицине. Всегда доверял.

– А вдруг это было плацебо? Есть, ведь, такая вероятность. Хотя, говорят, что точно узнать это можно не раньше, чем через 40 дней после прививки: только тогда начинают вырабатываться антитела.

– Я уверен, что получил вакцину. В месте укола была такая «классическая боль». И потом, процент плацебо на этой стадии испытаний был очень низкий.

– В одном из своих интервью итальянской прессе вы сравнили нашу вакцину с первым искусственным спутником Земли, который СССР отправил в космос. Название навеяло?

– На самом деле, совпадений гораздо больше. Не только в названии дело. В 50-ых годах прошлого века весь мир ждал, что Америка станет лидером космической гонки и все сравнивали Советский Союз и США. Сегодня мы наблюдаем точно такую же картину. Россия и США соревнуются в производстве вакцины от коронавируса.

– Кстати говоря, по этой «космической» аналогии вы - первопроходец, эдакий итальянский Гагарин. Вы же первый и пока единственный европеец, отважившийся на «такое»?

– Я единственный итальянец, получивший «Спутник-V». Однозначно! Знаю, что были еще два или три европейца, но, возможно, это люди с двойным гражданством.

– Американцы говорят, что их вакцина от Pfizer тоже на подходе. Вдруг надо было подождать, как думаете?

– Разница между «Спутник –V» и Pfizer очень большая. В первую очередь в том, что российская вакцина уже доступна для граждан из категорий риска. А в США нет - пока их вакцину использовать нельзя. Уже поэтому «Спутник-V» - первый.

Винченцо Трани 20 лет живет в России Фото: Личный архив

Второй важный момент в том, что дистрибуция и логистика, которые нужно создать для распространения американской вакцины – очень сложные. Эту вакцину нужно хранить при температуре минус 72 градуса, что, конечно, проблематично: нет логистической сети, которая может обеспечить такие условия. А вы представляете, сколько это будет стоить?! Конечно, все затраты возьмет на себя государство, но в итоге заплатят конкретные люди. Когда вы слышите, что вакцина бесплатная, это значит, что платит за нее государство. А оно откуда берет деньги? Из налогов населения. Поэтому бесплатного, к сожалению, ничего нет.

Для «Спутника –V» нет таких ограничений по логистике. Вакцина существует в двух формах – в виде порошка, рафинированный вариант, и в виде жидкости. Первый надо хранить при температуре минус 2, второй– при минус 18. Согласитесь, есть разница по сравнению с американским продуктом. Многомиллионное население мира, живущее в местах, где особо жарко, не сможет воспользоваться вакциной Pfaizer. Им доступен только «Спутник-V». Во всяком случае, пока.

– Некоторые страны, как мы знаем, отказываются признавать даже очевидные плюсы. Что вы скажете по этом поводу? Отчего такое недоверие?

– Очень грустно, что вместо того, чтобы думать над тем, как совместно с Россией, быстрее начать производить «Спутник-V», страны делают кучу каких-то странных анализов, заявляют, что российская вакцина — «не то», потому что американский регулятор ее не одобрил. Понятно - не одобрил. А почему он должен одобрить российскою вакцину? Это все-таки американский регулятор. И понятно, почему европейский регулятор еще ее не одобрил: вакцина производится и распространяется в России – он ее еще не видел. Не оценил. И пока идет это обсуждение, люди страдают и умирают. Бизнес в локдауне.

Нам есть, на чем сконцентрироваться. Можно совместно работать, как сделали Индия и Бразилия, где заводы будут производить российскую вакцину. Вместо того, чтобы последовать их примеру, Европа и США продолжают это странное обсуждение – хорош «Спутник-V» или нет.

– Политика?

– Да, думаю, здесь многое завязано на международной политике. Исторически большинство мировых СМИ управляются из США. Это первое. Второе – есть привычка смотреть на все, что идет из России, с опасением. К этому добавляется интерес крупных фармацевтических компаний, европейских и американских, которые хотят зарабатывать.

– Ну а у вас на фоне информационной возни вокруг «Спутника-V» не было сомнений – делать прививку- не делать?

– Нет, потому что есть у российской вакцины одно важное свойство – она сделана на базе традиционных протеинов, которые используются для создания вакцин с 1953 года. Она не модифицирует гены. Российские производители все-таки в первую очередь думали о том, чтобы не навредить. И во вторую - смотрели на эффективность. Это намного лучше, чем думать только об эффективности продукта, а потом уже разбираться с последствиями.

– Вы же привились не исключительно из соображений личной безопасности? Наверняка думали о том, что ваш пример может подтолкнуть Европу (ну или для начала Италию) пересмотреть свои взгляды?

– Итало-Российская торговая палата существует для того, чтобы помогать итальянскому бизнесу развиваться в России и продвигать российский экспорт в Италии. Вакцина – это шикарная возможность еще раз доказать, что российская продукция - высокого качества. Она могла бы стать примером и двигателем российских товаров в Италии. Именно с этой логикой я и решил сделать себе прививку. Хотя, конечно, личная безопасность тоже важна.

– Значит, на собственном примере…. Сработало?

Одна из итальянских компанией ведет переговоры с российской стороной. Надеюсь, из этого что-то получится.

– Знаете, а россияне не все, к сожалению, верят в нашу вакцину. У нас вообще принято считать, что на западе все лучше. И трава зеленее, и вакцина забористее. Сталкивались с этой нашей особенностью?

Это схожие стороны характера итальянцев и россиян. Никто не критикует Россию больше, чем сами россияне. Также и итальянцы. Это, к сожалению, большой-большой минус наших народов. Нужно быть объективным. Нельзя злоупотреблять патриотизмом. Высокий уровень патриотизма опасен, он может сгенерировать в фашизм. Но минимальный уровень необходим, потому что без этого мы уничтожим своим собственным мнением ценность нашей страны. Плохо говорить о своей стране – значит плохо говорить о самих себе.

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