Дмитрий Песков рассказал, как будет встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России в интервью «КП» о здоровье, уроках по фигурному катанию и о будущем дочери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытие ГУМ-катка пришли многие светские персоны, известные фигуристы, телеведущие. Среди них была олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, а также ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На лед они привели и маленькую дочь Надежду. «КП» удалось узнать о новогодних планах семьи и самочувствии после коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Рано еще про празднование думать. До новогодних выходных еще далеко, но всегда, когда открывается каток на Красной площади, то начинается зима. А если зима, то и Новый год придет, - сказал Дмитрий Песков.

- Где планируете встречать Новый год: путешествовать по России или останетесь в Москве?

- Наверное, останемся в Москве.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Кого-то из друзей позовете в гости?

- Вряд ли. У нас и так большая семья. Мы сами себе коллектив.

- Как себя чувствуете после того, как справились с коронавирусом?

- Нормально. Я в мае переболел. Мы болели вместе с супругой Татьяной (прим. Навкой). Потихоньку все переболели. Сейчас уже с иммунитетом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сами часто катаетесь на катке?

- Ну, не так часто, как хотелось бы. Но зимой стараемся кататься часто.

- Вас супруга учит каким-то интересным элементам из фигурного катания?

- Она пытается, но у меня не получается. Это все очень сложно. Главное – у нас дочь Надя растет. Новое поколение. Ей очень нравится кататься. Она прямо «заболела» фигурным катанием. Занимается. У нее ежедневно две тренировки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Возможно, у нее тоже будет такое большое будущее, как у вашей супруги?

- Мы не загадываем. Но и этого исключать нельзя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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