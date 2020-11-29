"Спартак" сыграет против волгоградского "Ротора". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" последние несколько матчей не слишком хорошо играет в матчах чемпионата России. Последняя победа - 24 октября в гостях над "Краснодаром". А потом - две ничьи и поражение. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Ротор 29 ноября 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Ротор имеет свою историю. 27 раз клубы играли между собой. 16 побед у "Спартака", 3 у "Ротора", а 8 раз матчи завершались вничью. Последняя игра - 26 августа 2020 года, в Волгограде "Спартак" победил 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Ротор 29 ноября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Спартак". Скорее всего, москвичи одержат победу над "Ротором". Любой другой итог - будет сенсацией.

Стартовые составы на игру Спартак - Ротор 29 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Спартак - Ротор начнется в 19:00 по московскому времени 29 ноября 2020.

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Ротор можно будет посмотреть 29 ноября 2020, начиная с 19:00 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Москве вечером в воскресенье, 29 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.