"Уходит из этого мира": Ирина Отиева тяжело переживает разрыв с молодым любовником

Певица Ирина Отиева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Певица Ирина Отиева в растрепанных чувствах. Ее бросил молодой любовник. Звезда эстрады никого не желает видеть. Говорят, она опять начала прикладываться к бутылке и потеряла интерес к жизни.

Ирина Отиева впала в депрессию из-за разрыва с любовником Мартом Бабаяном. 62-летняя певица закрылась в своей квартире, расположенной в элитной многоэтажке на севере Москвы, и никого к себе не пускает. Соседи рассказывают, что звезда эстрады практически не выходит из дома. Даже в свой день рождения звезда эстрады отказалась принять букет.

Звездный стилист Джордж Ровалс пролил свет на ситуацию с джазовой исполнительницей. Он уверен, что у Отиевой затяжная депрессия после разрыва с любовником, который на 27 лет младше вокалистки.

"Было время, когда я взламывал ее квартиру, с десятого этажа через балкон спускался. Она уходит из этого мира, она не хочет ничего. Если ей не помочь, это может закончиться плачевно. У нее депрессия, она покончить хотела", - заявил мужчина в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Стилист поведал, что Отиева влюбилась в своего студента. Мужчина выступает под сценическим именем Родион Роус. Он собирался устроить концерт, а все заработанные деньги отдать на лечение певицы. Но, видимо, что-то не срослось. "Влюбилась в молодого. Я говорю: «Ира, ты что, с ума сошла что ли? Посмотри какие мужики вокруг!». Но любовь зла, полюбишь и козла", - разводит руками Ровалс.

Одно время Отиева преподавала в Гнесинке. Но сейчас осталась без работы. Звезда 90-х как-то признавалась, что уже ни о чем не мечтает. "Было бы неплохо убраться отсюда поскорее. Это был бы лучший вариант. Мне тяжко. Я мучаюсь. Даже места на кладбище купила для мамы и себя...", - с горечью сообщила Отиева.