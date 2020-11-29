Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 29 ноября 2020

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В КАРАБАХЕ ВЗОРВАЛАСЬ МИНА

"Двадцать восьмого ноября в 15.20 (14.20 мск) граждане Азербайджанской Республики Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфюгар Адыширин оглу и Адильзаде Зибейда Шакир гызы погибли на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле марки "Toyota" (90-BL-558)", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

По данному случаю прокуратурой возбуждено уголовное дело, проведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Мин и неразорвавшихся снарядов в земле Нагорного Карабаха действительно много. Только за прошлые сутки российские военные инженеры обнаружили 104 взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе, а за все время разминировали более двух гектаров местности и около 3 километров дорог и обезвредили 144 взрывоопасных предмета.

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

"Министры иностранных дел Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре ход реализации положений трехстороннего заявления по Карабаху, подписанного премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана", - сообщает пресс-служба МИД России.

Стало известно, что стороны обсудили предстоящий рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву, который должен состоятся 7 декабря.

В это время в Ереване министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян принял делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК) Клэр Майтро, а также вновь назначенного главу делегации Тайер Майтро. На встрече еще раз особо была отмечена важность проведения работ по поиску пока неизвестных военнослужащих и гражданских лиц на Южном и юго-восточном участках арцахо-азербайджанского фронта на территориях проведения боевых действий, при посредничестве российского миротворческого контингента и делегации МККК, а также по вывозу и обмену тел погибших военнослужащих.

После этого Арутюнян встретился с солдатами срочной службы.

"Глава оборонного ведомства ознакомился с поднятыми родителями военнослужащих проблемами и заверил, что будет сделано максимум для обеспечения надлежащих социально-бытовых условий военнослужащих, осуществляющих боевое дежурство, решения поднятых родителями военнослужащих вопросов", - отмечается в заявлении Минобороны Армении.

Министр отметил, что с 1 декабря в армии возобновляются отпуска.

ДЕТИ СТЕПАНАКЕРТА ПОШЛИ В ШКОЛУ

"За минувшие сутки в сопровождении наших "голубых касок" домой из Армении вернулись 2 115 беженцев. А общее количество таких людей за последние две недели превысило 21 тысячу", - сообщает Минобороны России.

Российским миротворцам уже удалось возобновить учебный процесс в школе № 2 города Степанакерт. За ее парты сели более 400 учеников.

Заканчиваются восстановительные работы в школе №8. Ее открытие запланировано на 1 декабря.

Жителей Нагорного Карабаха принимают в фельшерском пункте Лусадзоре российские военные медики. Они уже помогли 65 местным жителям.