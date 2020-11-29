Умер Владимир Фортов, бывший президент РАН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук. Академик скончался в это воскресенье, 29 ноября, в возрасте 74 лет.

- Сегодня утром не стало выдающегося советского и российского ученого, президента Российской академии наук в 2013-2017 годах, академика Владимира Евгеньевича Фортова. Для всей России, для нашей и мировой науки это невосполнимая потеря, - сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов в интервью изданию РИА Новости.

Отмечается, что ученые до смерти болел коронавирусной инфекцией.

Владимир Фортов - всемирно известный ученый, внесший весомый вклад в развитие физики высоких плотностей энергии, неидеальной плазмы, физики и механики ударных и детонационных волн. В 1968 году он окончил Московский физико-технический институт по специальности термодинамика и аэродинамика, после учился на аспирантуре. В 1971 году Владимир Фортов защитил диссертацию кандидата физико-математических наук, спустя пять лет он стал доктором физико-математических наук. Пост президента РАН Владимир Фортов занимал с 2013 по 2017 годы.