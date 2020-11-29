Дочери Обамы участвовали в протестах движения Black Lives Matter

Мишель Обама с дочерьми Фото: EAST NEWS

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама признался журналистам, что его дочери – 19-летняя Саша и 22-летняя Малия участвовали в протестных акциях, устроенных движением BLM («Жизни черных важны»).

- У них было четкое представление о том, что было правильно, а что неправильно, - признался Барак Обама. – Мои дети знают, что такое свобода действий, какой силой обладает голос, и сами знают, в чем можно и нужно участвовать. Ни я, ни моя жена ничего им не советовали.

Движение «Жизни черных важны» в США активизировалось после смерти в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. По всей стране вспыхнули протестные движения, которые сопровождались разгромами магазинов, полицейских автомобилей и офисов компаний.

Во время своего президентского срока общественность не особо много уделяла внимание дочерям Обамы ввиду их возраста Фото: EAST NEWS

По мнению Обамы, его дочери своим участием выражали свой протест. Он откровенно признался, что не гордится поступками детей, но принимает их выбор.

- Они хотят изменить мир к лучшему, и думают о своей жизни с точки зрения, а как я могу оказать положительное влияние на действительность, - рассуждает Барак Обама. – Уверен, что пути, которые они выберут для этого, в скором времени изменятся.

Во время своего президентского срока общественность не особо много уделяла внимание дочерям Барака и Мишель Обамы ввиду их возраста. Сейчас экс-президент США говорит, что у него появилось больше времени общаться не только с детьми, но и их сверстниками. По мнению бывшего американского лидера, нынешняя молодежь абсолютно отличается от той, что была 20-30 лет назад.

- Этих детей, в первую очередь, волнует то, что они могут сделать для своей страны, - говорит Барак Обама. – И это в корне отличается от тех идеалов и ценностей, которые были у моего поколения.