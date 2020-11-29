Трамп намерен снова стать президентом

Трамп планирует в следующие четыре года сохранить лидерство в республиканской партии и привлечь на свою сторону избирателей Фото: REUTERS

По сообщению источников, знакомых с ситуацией, действующий президент США Дональд Трамп собирается поучаствовать в следующей выборной гонке в 2024 году.

Ожидается, что нынешний глава Белого дома объявит об этом во время инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января 2021 года.

Также известно, что Трамп планирует в следующие четыре года сохранить лидерство в республиканской партии и привлечь на свою сторону избирателей, которым придется не по душе руководство демократа.

Недавно Трамп в очередной раз заявил, что победил на выборах президента, а официальный перевес в голосах своего оппонента назвал следствием массовых махинаций со стороны Демократической партии. В частности, он говорил о голосовании от имени умерших, а также об удалении наблюдателей-республиканцев с ключевых участков.

Главным условием прихода Байдена в Белый дом Трамп назвал предоставление демократами неоспоримых доказательств, что выборы были проведены честно.

- Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его нелепые «80 000 000 голосов» не были получены обманным или незаконным путем. Когда вы видите, что произошло в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовое мошенничество с избирателями, вы понимаете, что у него есть большая неразрешимая проблема! – написал американский лидер в Twitter.