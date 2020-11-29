В Туркменистане заставляют перекрашивать автомобили в белый цвет

Складывается впечатление, что власти поставили перед собой задачу оставить на дорогах исключительно машины белого цвета. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Туркменистане идет борьба с цветными автомобилями.

Складывается впечатление, что власти поставили перед собой задачу оставить на дорогах исключительно машины белого цвета. С конца ноября владельцев стали заставлять перекрашивать даже черные детали, установленные на белых авто.

Полиция Туркменистана ведет непримиримую борьбу с черными деталями кузовов машин (например, бамперными решетками). При этом оправдания не принимаются – водителям просто не ставят отметку о прохождении техосмотра, что делает использование транспортного средства невозможным.

Согласно неподтвержденным данным, правоохранители выполняют устное распоряжение президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, поскольку ни один закон подобных требований не содержит.

Известно, что в течение нескольких последних лет машины черного и некоторых темных цветов находятся в стране под неофициальным запретом – их загоняют на штрафстоянки и возвращают лишь после согласия владельца на перекраску.

Владельцы автосервисов воспользовались ситуацией и вдвое подняли цену на покраску авто.

Кроме того, с 2015 года в Туркменистан запрещено ввозить автомобили черного цвета. Причем на все вопросы таможенники отвечают заученной фразой: «Белый цвет приносит удачу». Соответственно, и наоборот. Других объяснений у представителей таможни нет.

Считается, что лидер Туркменистана очень любит белый цвет, а Ашхабад внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город. Также известно, что перед посещением президентом того или иного туркменского города власти выделяют людей и средства на покраску фасадов зданий в белый цвет.