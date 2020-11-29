Ищут врачей, а платить готовы айтишникам: как пандемия изменила рынок труда

Пандемия, понятное дело, вызвала кадровый голод в медицинской сфере. Ситуация с зарплатами здесь, однако, по-прежнему неоднозначная Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из главных коронавирусных страхов — у многих посильнее страха заболеть — остаться без работы, если родное предприятие не переживет пандемию. «Придется уходить в доставщики еды», - с тоской вздыхают некоторые. А туда ли и правда ли все так страшно? «КП» изучила ситуацию.

КТО БЕЗ ДЕЛА НЕ ОСТАНЕТСЯ

Начнем с официальной статистики. Как рассказали «КП» в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, специалисты ВНИИ труда по заказу ведомства постоянно проводят мониторинг спроса на рынке труда. За базовый уровень принимается количество вакансий в феврале 2020 года.

По итогам третьего квартала картина складывается такая.

- Высококвалифицированные работники

Наибольшим спросом у работодателей пользуются:

- врачи,

- инженеры различного профиля и

- специалисты в сфере ИТ.

Средней квалификации:

- средний медицинский персонал,

- продавцы,

- рабочие в промышленности, строительстве и ЖКХ,

- бухгалтеры,

- машинисты погрузочных машин.

Неквалифицированные:

- грузчики,

- уборщики,

- клинеры,

- комплектовщики,

- грузчики,

- подсобные рабочие.

Специалисты Минтруда назвали «КП» и топ-10 наиболее ходовых вакансий в целом.

- Спрос на почти все эти профессии уже в сентябре превысил докризисные значения. Для многих сфер этот рост носит "компенсационный" характер. Работодатели, которые откладывали найм новых сотрудников весной и летом, вернулись к поиску новых сотрудников, - сообщили корреспонденту «КП».

Топ-10 наиболее спрашиваемых специальностей

(по итогам третьего квартала 2020 года)

1. Менеджеры по продажам и закупкам

2. Продавцы

3. Рабочие в строительстве и ЖКХ

4. Рабочие в промышленности

5. Водители транспортных средств

6. Инженеры

7. Административные работники

8. Клинеры, уборщики, помощники по хозяйству

9. Врачи

10. Повара

(По данным ВНИИ труда)

КОМУ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Пандемия, понятное дело, вызвала кадровый голод в медицинской сфере. Ситуация с зарплатами здесь, однако, по-прежнему неоднозначная. Рекрутеры рассказывают, что некоторые регионы стонут: и так нехватка специалистов, а тут еще и пошел отток на открывшиеся вакансии в столичных больницах и других регионах с более высоким уровнем оплаты. То, что разница в оплате, мягко говоря, есть, видно по порталу Роструда с общероссийской базой вакансий «Работа в России». В Тюменской области, например, ищут инфекционистов, терапевтов и реаниматологов на 300 тысяч рублей в месяц. А в Краснодарском крае реаниматолог нужен на 25-90 тысяч рублей (правда, обещают жилье). Но в целом количество вакансий для врачей разного профиля с зарплатами в 150-200 тысяч на официальном портале сейчас огромное — причем не в Москве.

В числе самых дорожающих профессий практически все опрошенные эксперты назвали «айтишников». Тут ситуация более однозначная: подзаработать можно из любого региона — были бы нужные навыки.

- Индустрия компьютерных игр и развлечений, онлайн-кинотеатры и школы, дистанционное обучение и консультирование, языковые школы и курсы бурно пошли в рост. Для реализации этих стремительных изменений компаниям срочно потребовалась целая армия программистов и ИТ-специалистов всех мастей: ИТ-архитекторов, ИТ-интеграторов, проектных менеджеров, тестировщиков. Сейчас они выполняют ту же функцию, что инженеры в период индустриализации века XIX - строят новый мир своими руками, - рассказывает генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры "Перспектива" Наталья Сторожева. - Но миру приходится серьезно раскошеливаться на этих создателей новой реальности: зарплата в 150 тысяч рублей уже считается базовой, в 250 тысяч - интересной, от 300 тысяч - привлекательной. Учитывая уровень рыночного спроса, ставки будут расти.

- Компании ищут айтишников самых разных направлений и уровней, от начинающих специалистов до руководителей, причем часто на них буквально охотятся. А ВУЗы не успевают выпускать их достаточно, чтобы закрыть потребности в условиях такого высокого спроса, - подтверждает директор по персоналу финтех-компании RBK.money Дмитрий Крысько. - Причем если раньше многие компании не готовы были нанимать на высокие должности специалистов из других городов на удаленке и хотели видеть сотрудника в офисе, то сейчас это стало привычной историей. Что уровняло шансы айтишников из крупных и небольших городов.

Как сообщили «КП» в рекрутинговом агентстве Selecty, специализирующемся на подборе IT-персонала, зарплата в 200 тысяч рублей для разработчика среднего уровня, работающего на дому откуда-нибудь хоть из деревни, считается нормой. Только за март-сентябрь ставки выросли в среднем на 10%.

Кто еще дорожает

Антикризисные менеджеры

Как ожидают эксперты, спрос на них сейчас будет расти. Их нанимают на конкретный проект — спасать «тонущую» компанию. Требования к ним обычно высокие: опыт управления промышленными или торговыми предприятиями от 7-10 лет, управление финансами и продажами, аналитический склад ума, харизматичность и высокая стрессоустойчивость.

Специалисты по онлайн- продвижению.

Например, smm- специалисты, контент-маркетологи и т. п. Причины понятны — продажи у многих компаний ушли в интернет.

Рабочие специальности.

Речь идет о вакансиях, которые сложно закрыть за счет мигрантов, - нужен определенный уровень квалификации. А иногда и, например, знание программирования (для работы на современных станках). Колледжи и профессиональные училища не успевают подготовить таких специалистов в нужных стране количествах.

НА ЗАМЕТКУ

Как повысить свою ценность для работодателя

Пандемия во многом перевернула рынок труда еще и с той точки зрения, что нередко к специалистам стали предъявляться совершенно новые требования. Как говорят эксперты, просто обладать необходимыми навыками и опытом, важными для определенной профессии, уже мало.

- Гибкость и быстрая обучаемость ценились и раньше. Но сейчас умение быстро подстраиваться под изменившуюся реальность и самоорганизовываться в любых условиях стало одним из главных требований к сотрудникам практически во всех областях. Скажем, неожиданно важной оказалась готовность работника трудиться удаленно и при этом сохранять тот же темп и качество работы.

- «Сам-себе-немного-айтишник» - еще одна из новых реалий. Дистанционные процессы проникли даже в медицину — к врачам теперь зачастую предъявляется требование быть на «ты» с зумом и скайпом, вести консультации в режиме видеоконференции. Про особенности дистанционного обучения и говорить не приходится.

Многие компании столкнулись с тем, что им пришлось переводить рабочие процессы и продажи в онлайн, а для этого нужны сотрудники, которые в этом онлайне будут чувствовать себя как рыба в воде, иначе конкуренты окажутся быстрее.

- Как и обычно в кризис, в сотрудниках ценится мультифункциональность. Это когда один и тот же работник может качественно закрывать несколько направлений деятельности. Например, одновременно отвечать в компании за логистику и административные вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плюс 10 дней к отпуску или лучше деньгами: как будут спасать замученных удаленкой работников

Госдума предложит поправить Трудовой кодекс в части ненормированного рабочего дня (подробнее)