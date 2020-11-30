Корпоративы 2020 года: зайчики, берущие тесты на ковид, и виртуальный Дед Мороз

Спрос на организацию корпоративов упал в разы Фото: Shutterstock

КОМУ В ОНЛАЙН, КОМУ - В ДУБАЙ

Коронавирус в этом году больно ударил по новогодним планам: спрос на организацию корпоративов упал в разы.

- В этом году растет рынок предложения коммерческой и загородной недвижимости, - рассказывает Николай Перепелкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. Плеханова, владелец event-агентства. - Многие поедут за город, где встретят Новый год в узком кругу. А для этого много и не надо: елка, оливье и хорошие телепрограммы.

Ну а как же корпоративы? Дед Мороз, Снегурочка, поздравление от гендиректора, танцы с коллегами на столе? Самые упрямые компании не намерены от этого отказываться. Но из-за коронавирусных ограничений немалая часть корпоративов уйдет в онлайн. Иногда - довольно креативный.

- Один из наших клиентов решил устроить новогодний онлайн-конкурс. Сотрудники снимают клипы, а потом сотрудники в формате видеосвязи смотрят их и выбирают лучшие. Спонсировать съемки будет компания, - приводит пример event-менеджер Анастасия Зубарева.

- Мы можем организовать праздник в онлайн-формате с песнями, караоке, с подключением через Zoom и т. д., - говорит Николай Перепелкин. - Также через дистанционные сервисы можно устроить игру или телеспектакль. Это может быть запись поздравления от имени Деда Мороза или прогулка по его дому в Великом Устюге.

Вечеринки «в реале» тоже будут. Но все зависит от ограничений, введенных в конкретном регионе. А также от щедрости руководства - так, некоторые московские компании готовы оплатить поездки своих сотрудников в соседние области, где ограничения не такие жесткие. Самые же богатые фирмы отправляют сотрудников на корпоративы за границу - например, в Дубай.

ВЕСЕЛЫЕ АНАЛИЗЫ

Но как организаторы вечеринок собираются соблюдать санитарные меры, да еще и не нагнать на всех больничное настроение?

- Главная задача организаторов - вписать все эти ограничения в художественные концепции, которые подходят для Нового года, - говорит Николай Перепелкин. - Измерение температуры, маски, социальная дистанция - все это надо красиво «упаковать». Например, за некоторое время до начала праздника гостей может встречать Доктор Айболит, который с помощниками - белочками, зайчиками и сексапильными медсестрами - будет брать экспресс-тест на инфекцию.

Пожалуй, самый популярный формат корпоративов в этом году - маскарад. Вопрос в том, насколько самодельные маски из страз или связанные крючком защитят от инфекции...

КАЙ МЕТОВ СПОЕТ НА ДАЧЕ, ШУРА - В САУНЕ

Пригласить на корпоратив знаменитость? В нынешнем году это может стать реальностью даже для тех компаний, которые прежде не могли себе такого позволить. Если раньше капризные звезды запрашивали тройной гонорар на поездки в дальние регионы, то сегодня согласятся и на стандартную таксу. По словам промоутера, директора компании «Кремль концерт» Сергея Лаврова, знаменитости не отказываются от «гастролей» и в загородную глушь: народ массово бронирует дома отдыха, коттеджи и усадьбы и приглашает туда артистов.

- Кай Метов в этом году споет на даче, а Шура - в сауне, - конкретизирует Лавров. - Такие выступления стоят 500-700 тысяч рублей.

Одна из популярных новинок ковидного Нового года - видеопоздравление от звезды. Еще недавно артисты чурались подобного заработка, а теперь даже выпускают ролики, где рекламируют такие услуги.

- Раньше, когда было много гастролей, артисты часто были в разъездах. И для такого видеопоздравления им было лень специально краситься, накладывать грим, прицеплять волосы и зубы, - смеется Лавров. - Теперь все свободны, сидят дома, а деньги нужны. Митя Фомин или Кай Метов возьмет за одно такое видео 30 тысяч рублей, а Любовь Успенская - 150-200 тысяч рублей.

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