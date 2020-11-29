Глава Гонконга пожаловалась, что вынуждена хранить дома горы наличных

Проблемы со счетами у Лэм возникли после введения властями США санкций против местных чиновников Фото: REUTERS

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм в беседе с журналистами пожаловалась, что вынуждена хранить дома огромное количество наличных денег из-за невозможности воспользоваться банковской системой.

Проблемы со счетами у Лэм и других чиновников администрации Гонконга возникли после введения властями США санкций против чиновников, которые «подрывают принципы автономии Гонконга».

- Перед вами сидит глава администрации Гонконга, которая не может воспользоваться услугами банковской системы. У меня в доме горы наличных денег, правительство выплачивает мне жалованье наличными, потому что у меня нет счета, – рассказала Лэм.

Согласно официальны данным, заработная плата главы администрации Гонконга на сегодняшний день составляет около $670 тысяч в год (5,2 миллиона гонконгских долларов).

Санкции в отношении чиновников администрации Гонконга были введены Соединенными Штатами после того, как Китай фактически навязал специальному административному району КНР закон о нацбезопасности, согласно которому китайские нормативные акты действуют на территории полуострова. В США заявили, что Лэм поддалась давлению со стороны КНР, чем нарушила основополагающие принципы автономии Гонконга.