Очистка реки Темерник – экологический проект для людей

Замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб посадила дерево на берегу Темерника

Темерничка – вонючка – так еще совсем недавно называли небольшую речку, 18 км которой протекает через Ростов-на-Дону. Местные жители окрестили ее не зря, для города-миллионника несчастная Темерничка была настоящим позором. Русло заросло камышом, вода стала не водой, а болотной жижой, запах такой, что иные болота могли бы позавидовать. Ростовчане на берег речки старались лишний раз не показываться.

С 2015 года за реку взялись областные и городские власти. Начали очищать берега, русло. В прессе все реже встречалось печально-оскорбительное «вонючка», все чаще – река Темерник. В обиходе горожан с легкой руки чиновников появилась фраза «экореабилитация правого притока Дона». Очищаясь от грязи и ила, река Темерник по праву возвращала себе статус уникального водоема. И с 2019 года стала одним из объектов федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», мероприятия которого финансируют Росводресурсы. В итоге за два года было очищено 8,5 км из общей протяженности реки. На работы было потрачено более 295 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Вторая миля реки Темерник

- Это, действительно, социально значимое мероприятие, потому что его реализация позволит улучшить условия проживания как местного населения, так и повысит привлекательность города Ростова и Ростовской области, - подчеркнула заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - Вместе с тем, хотелось отметить, что этот проект комплексный. За счет бюджета Ростовской области были построены очистные сооружения, чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на водный объект и улучшить качество воды. Мы очищаем дно от иловых отложений, которые были накоплены годами, десятилетиями. Вместе с тем, мы должны обеспечить уменьшение неочищенных стоков, которые сбрасывались в реку.

Замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб и первый зам.губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время осмотра первой мили реки Темерник

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Со дна Темерника подняли:

- 1608 аварийно-опасных деревьев и захламляющую растительность,

- 9,6 тысяч тонн различных крупногабаритных предметов,

- 116,7 тысяч кубометров многолетних донных отложений.

Расчистка дна от иловых отложений

ОТ МИЛИ К МИЛЕ

Ростовчане реабилитацию родной Темернички одобрили. Отчасти еще и потому, что власти решили не останавливаться на очистке русла, а провести целый комплекс работ в том числе и по благоустройству территории. И для удобства планирования работ всю береговую линию разделили на мили: нулевая миля, первая миля и так далее.

- Разработана комплексная программа по реабилитации реки Темерник и по созданию непрерывного экологического парка, - первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Первая миля предполагает территорию от зоопарка до моста Вавилова, включает в себя вот эту зону зоопарка, которая сейчас облагораживается, и парк Октября. И они будут соединены между собой мостовым переходом. Следующая миля – это Северный микрорайон, парк «Дружба». Проектная документация уже делается. Третья миля – это Щепкинский лес, который мы облагородим. Это около тысячи гектар леса в городской черте. Все это будет соединено пешеходными и велодорожками. Все работы мы планируем сделать до 2024 года.

Любопытно, что предотвращать дальнейшее загрязнение реки будет рыба – белый амур и толстолобик, которых выпустят в реку для размножения. Эти живые биомелиораторы не дадут разрастись камышу и застояться воде.

На берегах первой мили реки Темерник высажены сотни деревьев

Работы на Темернике «оживили» город. И общественники, и бизнесмены с готовностью принимают посильное участие.

- У нас очень много общественных организаций, которые должны показать свою деятельность именно в вопросах благоустройства прилегающей к реке Темерник территории, - говорит соучредитель АНО «Парк Темерник» и руководитель ООО «Ореховая роща» Алексей Анисимов. – А также в вопросах контроля и разумного использования воды. Ведь у власти физически нет ресурсов, чтобы уследить за всем. Поэтому можно создать систему общественных представителей, которые будут сигнализировать Минприроды, либо уполномоченному органу о тех или иных проблемах на реке.

К слову, стараниями организации Анисимова вдоль Темерника были высажены сотни деревьев.

КАКИЕ ЕЩЕ ОБЪЕКТЫ?

Первый заместитель губернатора Виктор Гончаров рассказал, что в Ростовской области реализуется целый ряд проектов: расчистка рек Кумшак и Ольховая. Планируется к расчистке река Глубокая в Каменском районе. Готовится еще несколько объектов.

- Так как водность реки Дон малая для нас важно открывать родники, производить расчистку малых рек, производить реконструкцию гидротехнических сооружений, - дополняет Виктор Гончаров. - В частности, по реке Темерник губернатор уже выделил деньги для того, чтобы выработать проект по строительству гидротехнических сооружений, где они нужны для того, чтобы улучшить водность объекта. Дополнительно для улучшения водности объекта сейчас идет передача от Минсельхоза Российской Федерации построенный еще в 70-е годы так называемый Темерницкий тракт, который подразумевает перекачку воды с реки Дон в реку Темерник через каскад прудов.

Большая часть финансирования работ происходит через Федеральное агентство водных ресурсов.

- Роводресурсы готовы поддерживать инициативу наших коллег из министерства Ростовской области, - отметила заместитель руководителя ведомства Наталия Сологуб. - И, конечно же, проекты, которые они будут разрабатывать, мы будем финансировать и реализовывать совместно.