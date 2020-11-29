Геннадий Онищенко: Я сегодня уже трижды звонил своей маме

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, сегодня мы все отмечаем Международный День матери. Я знаю, что ваша мама жива, ей 90 лет. А если говорить о других матерях, что мы должны сегодня для них сделать?

- Что бы мы ни сказали и ни сделали для них, наша попытка воздать им должное будет несопоставима с тем, что они сделали для нас. Они нам дали жизнь. И это главное предназначение, с которым женщина приходит в этот мир.

И во всех своих ипостасях она святая. Не случайно наиболее почитаемый образ в народе - и в мире, и в нашей стране – это образ Богоматери. И Россия постоянно находится под окомлением этого святого образа.

- Это один из главных образов в христианстве.

- Совершенно верно. А в жизни, конечно же, в наших, российских традициях, матери - это те, которые жертвуют собственным благополучием, удобством и в наших сложных условиях (я бы сказал, эти условия не только от бедности, а и от нашей безответственности), вопреки всему, выполняют свой священный долг, рожают детей, дают возможность расцвести новой жизни.

- Да, наверное, мы в долгу перед нашими мамами.

- Это наша задача и наш долг – сделать все для того, чтобы наши мамы, наши сестры, наши жены и наши дочери были обласканы нашим вниманием.

- Государства?

- Конечно, государство тоже что-то может, ну, хотя бы сделать этот праздник государственным. Но прежде всего позаботиться от них должны мы сами: дети, мужья, братья…Только при этом условии наша боголюбивая, богохранимая страна будет процветать.

Ну а все мы порадуемся богодарованной привилегии быть россиянами, быть рожденными в этой стране. А слово «рожденный» неотъемлемо от слова «мать». Поэтому дай бог им здоровья, радости, и не только в этот день.

- А что вы своей маме Лидии Емельяновне обычно желаете в этот день?

- Ну, с мамой я сегодня уже трижды разговаривал. Но пусть это будет моей тайной, ладно?

- Вы говорили, что ваша мама вас до сих пор вас наставляет, критикует, где-то распекает, но вы так и не сказали за что.

- Во-первых, сам факт того, что у меня есть мама, что она мне дает право быть младшим, то есть чувствовать себя молодым, дает мне очень много сил. Это дорогого стоит, и с каждым годом цена этого дорогого становится все выше и выше. А то, что мама недовольна мной иногда бывает, ну, на то она и мама.