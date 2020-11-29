«Вопрос был «когда», а не «если»: Джуд Лоу узнал о приближении всемирной эпидемии в 2010 году

Джуд Лоу вдруг признался, что знал о приближении пандемии еще 10 лет назад

Британский актер Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», «Молодой папа», «Шерлок Холмс») вдруг признался, что знал о приближении пандемии еще 10 лет назад. Звучит страшно, но на самом деле все просто — во время съемок фильма-катастрофы «Заражение» в 2010 году режиссера Стивена Содерберга консультировали ученые, которые и предупредили о возможном развитии событий. И пока актеры пытались воссоздать ситуацию, при которой вирус шагает по планете (согласно сюжету, ВОЗ пытается предотвратить распространение по Земле смертельного вируса, привезенный жительницей США из Гонконга), убивая все больше людей, профильные специалисты знали, что рано или поздно это случится.

- Ученые, работавшие со Стивеном [Содербергом], были опытными и образованными людьми, - пояснил Лоу в интервью GQ. - Вопрос был «когда», а не «если». Было ясно, что нечто подобное должно произойти. Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке.

Все кинулись смотреть «Заражение» буквально, как инструкцию по применению

Когда картина вышла в 2011 году, и критики, и зрители коллективно повели носом — фильм имел более чем средний рейтинг оценок. Однако уже в 2020 году, когда пророчество сбылось, все кинулись смотреть «Заражение» буквально, как инструкцию по применению. Ведь там показана не только динамика развития эпидемии, но и ее спад. Герои фильма десятилетней давности ходят в защитных экранах и респираторах, как и мы сейчас.

- Когда начался 2020-й и мы узнали, что происходит в Китае, я сразу понял, к чему все идет. К сожалению, я не был удивлен, — добавил актер, сыгравший блогера-мошенника, который занимается дезинформацией населения, сообщая о спасительной вакцине.

Всем, кто говорит, что предсказать развитие событий было невозможно, стоит просто посмотреть «Заражение»

В картине была занята масса голливудских звезд: Мэтт Деймон, Гвинет Пэлтроу, Лоуренс Фишборн, Брайан Крэнстон, Марион Котийяр и другие. И в этом году актеры поняли, что сняли пророчество.

- Всем, кто говорит, что предсказать развитие событий было невозможно, стоит просто посмотреть «Заражение», - говорил Деймон. - Десять лет назад мы сняли фильм, просто спросив у экспертов: «Как будет выглядеть эпидемия? А как она пойдет на спад?».

В картине была занята масса голливудских звезд

Однако стоит отметить, что прототипом действующего в фильме вируса MEV-1 стал вирус Нипах, вспыхнувший среди свиноводов Малайзии в 1999 году (переносчиками вируса оказались летучие лисицы — в случае с COVID-19, как мы помним, замешаны летучие мыши).