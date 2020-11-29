«Пир во время чумы»: Баста собрал два аншлаговых концерта в Петербурге в разгар пандемии

Баста собрал два аншлаговых концерта в Петербурге в разгар пандемии Фото: СОЦСЕТИ

Прошли времена, когда рэперы считались маргинальной прослойкой в музыкальном мире, бубнящей непонятно про что и непонятно как. Теперь это кумиры молодежи, собирающие стадионы. Да и не только молодежи — к примеру, Василия Вакуленко (Баста) слушают весьма взрослые и солидные люди. Более того, став наставником шоу «Голос» (Первый канал), артист еще больше расширил границы и возрастную группу собственной аудитории.

Поэтому неудивительно, что 27 и 28 ноября артист дал два аншлаговых концерта в Петербурге — в Ледовом дворце. Рэпер презентовал новый альбом «40», который выпустил к 40-летию. На оба концерта были проданы все билеты.

Как понятно по фотографиям слушателей, Ледовый был заполнен практически полностью. При этом никаких сидячих мест в партере, как требует Роспотребнадзор, нет. Согласно закону города, в концертных, театральных залах и кинотеатрах должно быть не более 25% зрителей от общего количества мест. Ограничения вступают в силу 1 декабря.

Судя по ситуации с Бастой, власти сделали исключение для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября было продано большое количество билетов. Этой лазейкой организаторы концерта и воспользовались.

Слушатели, разумеется, стояли вплотную друг к другу, подпевали, зажигали экраны смартфонов и ни о какой социальной дистанции в угаре концерта речи не шло.

Вместе с Бастой на сцене выступали и другие популярные рэперы — Скриптонит, Смоки Мо и другие.

Те, кто присутствовал в зале, конечно, остались в восторге. А вот вся остальная страна недоумевает — почему одни мероприятия запрещают, а рядовых граждан штрафуют в метро и торговых центрах, а другим все можно.

«В пандемию дать концерт? Пир во время чумы?»

«Все животные равны, но некоторые животные равнее других. «Скотный двор»

«Не ходите на концерты! Каждый должен отвечать за свою безопасность сам!»

«Тут в ТЦ без масок ловят штрафуют а тут масок толком и не видно..»

«Корона не страшна при такой толпе?»

«Василий, как путь проложили к Роспотребнадзору?!»

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