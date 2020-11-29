Бывший советник Трампа требует от ФБР $75 миллионов из-за подозрений в связях с Россией Фото: REUTERS

Судебный иск на $75 миллионов против ФБР и минюста США подал бывший советник американского лидера Дональда Трампа Картер Пейдж.

Он считает, что во время нашумевшего расследования о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы спецагенты незаконно следили за ним.

Пейдж обвиняет ответчиков в нарушении его конституционных «и других законных прав в связи с незаконным наблюдением и расследованием его деятельности правительством Соединенных Штатов».

«По этому делу к ответственности должны привлечь юридических и физических лиц за вопиющее нарушение акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки и злоупотребление им», - говорится в иске.

В «черные списки» спецслужб Картер Пейдж попал по наводке материалов досье бывшего английского шпиона Кристофера Стила, который утверждал, что Пейдж оказывал помощь российским властям во время выборов президента США в 2016 году. Никаких фактов в аспекте возможного российского вмешательства в избирательный процесс так и не было представлено.

Судебный иск на $75 миллионов против ФБР и минюста США подал бывший советник американского лидера Дональда Трампа Картер Пейдж. Фото: wikimedia.org

- В течение четырех лет мой подзащитный подвергался угрозам со стороны сотрудников ФБР, - комментирует иск адвокат Тим Парлатор, представляющий Пейджа. – И только сейчас у него есть возможность добиться ответственности и справедливости.

По мнению адвоката, у Пейджа есть все основания надеяться на благополучный для него исход дела. Еще летом министерство юстиции США заявило, что два из четырех заявлений ФБР о слежке за Пейджем, упомянутых в жалобе, не имели законной силы.

А в ноябре бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб сказал, что «любое искажение фактов неприемлемо», и признал, что ФБР «несет ответственность за расследование».