Беспечальный наномонастырь, в поисках ласкового Берия, Мадонна и Марадона, Алексей Анатольевич Кориолан, мы не лягушки заморские

Алгоритмы соцсетей не смогли познать разницу между умершим футболистом Марадоной и здравствующей певицей Мадонной и автоматически вывели в топ новость о смерти исполнительницы. Фото: REUTERS

А. Б. Чубайсу не впервой преодолевать невзгоды. Можно вспомнить ельцинское "Во всем виноват Чубайс", которое затем повторялось, хотя уже из других уст, неоднократно. Дефолт 1998 г. etc. Однако А. Б. Чубайс всегда стойко преодолевал тяготы и невзгоды реформаторства, воплощая пожелание всемирноученого профессора-физиолога – "Так ты доставь мне собачку фигуристую, чтобы она, стерьва, бодрилась бы под ножом".

Сегодня, когда над реформатором снова сгустились тучи, вроде бы самое время фигуристо бодриться, но сложность в том, что причина неприятностей теперь иная. Прежде причиной был какой-то конкретный провал, по итогам которого делались оргвыводы. Суровые или не очень. Нынче никакого особенного провала (как, впрочем, и успеха нет), а "Роснано" решили раскассировать, т. е переподчинить в соответствии со сказкой "Беспечальный монастырь".

"В одном монастыре братия была человек в пятьдесят; монастырь был богат, жили монахи припеваючи, никакого горя не знали". Что дошло до царя и вызвало его гнев: "Как это монастырь беспечальный? Я царь, а у меня и то печалей хоть отбавляй, не знаю, где на войну и на все денег взять!". Или, как писалось в школьном стишке вековой давности,

"И ребятки были мирны,

И резвились, и паслись,

И мозги их были жирны

И отчасти заросли".

Такой случай самый опасный. ЧП еще можно как-то замять и разрулить, но гнев на беспечальный монастырь не разрулишь; не поможет и самая фигуристая бодрость.

Хотя дело тут не столько в Чубайсе, который, кстати, в очередной раз может быть переброшен на новое поприще, например на гигатехнологии, где он разовьет такую же бурную деятельность, сколько в мучительном желании высшего начальства сочетать административно-командную систему с высочайшим либерализмом. Иначе говоря, создать архиэффективную шарашку, руководители и сотрудники которой наслаждались бы при этом всяческими вольностями.

Вероятно, тут очень сильна память об атомном и космическом проектах, когда в кратчайшие сроки были созданы две отрасли мирового уровня. Бомба есть бомба, ее пощупать можно (хотя лучше не надо), спутник есть спутник. Вот и хорошо бы, без Л. П. Берия и его методов, конечно, сделать нечто подобное в области мирной экономики.

Проблема в том, что без крайне жесткого администрирования не получается. Если бы Курчатов или Королев стали бы объяснять тирану на теперешнем птичьем языке, что вот у нас цифровизация, аджайл, инновация широким фронтом, но вот с конкретным Вашим пожеланием пока что не вытанцовывается, хотя лет через пять или десять все будет в лучшем виде, -- судьба таких Курчатовых и Королевых была бы незавидной. Не помогла бы даже территория смыслов, а скорее -- так дополнительно озлобила.

Но желание и невинность соблюсти, и капитал приобрести страсть, как велико, так что скорее всего нанотехнологическая феерия продолжится на прежних принципах, хотя, может быть, уже без Чубайса.

Тем более, что не только эффективные менеджеры, но даже и непогрешимый ex cathedra искусственный интеллект склонен к заблуждениям. Алгоритмы соцсетей не смогли познать разницу между умершим футболистом Марадоной и здравствующей певицей Мадонной и автоматически вывели в топ новость о смерти исполнительницы. Скорбящие пользователи узнали, что "она теперь вместе с Принцем и Майклом Джексоном даст свой последний концерт на небесах".

Попутать Мадонну с Марадоной и даже Гегеля с кобелем – еще полбеды. Но ведь эдак ИИ может попутать и Навального с халяльным, а последствия в уме будут неисчислимы.

А предпосылок к путанице хоть отбавляй. Сперва клеветники написали, что у борца с режимом здравствующий и деятельный тесть-чекист, борец возразил, что него целых два тестя, и оба давно покойники, затем гамбургская газета сообщила, что готовится триумфальный въезд в Россию жены борца, которая будет победно баллотироваться в Государственную Думу. При таком хитросплетении подлинных и мнимых родственных связей любой ИИ рехнется умом и начнет выдавать нечто неописуемое.

Когда стало ясно, что "Навальный! Он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением", борец и герой из Шварцвальда открыто включился в мировую политику, удаленно приняв участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Дискутировать ему помогали интегрированный в мировую элиту (саморекомендация) политик В. С. Милов, красносельский депутат И. В. Яшин и непременный участник фотосессий в Конгрессе США В. В. Кара-Мурза.

А. А. Навальный и его соратники говорили с евродепутатами, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи, указав, что думские выборы 2021 г. следует заранее признать недействительными, если к ним не будут допущены те, на кого укажет А. А. Навальный. Также они призвали не пускать олигархические суда в порты Барселоны и Монако – пусть не только земля, но и вода горит под ногами Абрамовичей, -- сами же соратники изъявили готовность доносить евродепутатам на случаи неправедного богатства россиян.

Тактика в общем-то правильная. Российская аудитория порядком приустала от страшных разоблачений А. А. Навального – "И, бабушка, затеяла пустое!". Тогда как аудитория европейская еще не успела утомиться однообразием его воззваний. Примерно как угасающие звезды эстрады переходят на чес по провинции, где публика более благодарная. Если Ф. Б. Киркоров блещет в самых далеких станицах, ибо кушать хочется, отчего бы и А. А. Навальному не сделать то же самое.

А в качестве музыкальной заставки для ютюб-роликов А. А. Навального будет избрана бетховенская увертюра "Кориолан", напоминающая о герое V в. до Р. Х. Г. М. Кориолане, который в борьбе с жуликами, ворами и плебеями перешел на сторону врагов Рима.

Но это уже будут заботы европейцев, нам довольно чуждые, домашние же заботы – это COVID-19 и Новый Год, находящиеся в странном сочетании. Впрочем, диетолог Григорьян, выступая перед трудящимися, сумела объединить эти темы. Она призвала не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма – тем более во время заразы. "Сделайте себе обычный ужин в семь-восемь часов, можно открыть шампанское, но необязательно его пить".

У французов до сих пор была пословица "Le vin est tiré, il faut le boire" – "Вино открыто, надо пить". А если не пить, то зачем открывать? Оно же выдохнется. Но то у лягушек заморских, а мы ведь православные.