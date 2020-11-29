От коронавируса умер Владимир Фортов - один из последних ученых “золотого века” советской физики

От коронавируса умер Владимир Фортов Фото: Иван ПРОХОРОВ

Первые шаги в физике делал на кладбище разбитых самолетов

Владимир Фортов, возглавлявший Российскую академию наук в переломный для нее момент, был одним из последних могикан золотого века советской физики. Интерес к точным наукам отчасти в нем сформировал отец - инженер по вооружению, главный энергетик одного из филиалов Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. А отчасти этот интерес возник благодаря впечатлениям детства - Владимир вырос на военном полигоне в подмосковном Ногинске и, как все мальчишки, большую часть времени проводил на аэродроме. Там без конца проводились полеты и аварии случались чуть ли не каждую неделю. “Мне это хорошо запомнилось, - говорил Владимир Фортов, - потому что, когда хоронили очередной экипаж мы пионерами стояли в почетном карауле”. А еще на аэродроме была свалка разбитых самолетов и именно тогда будущий академик, лауреат четырех премий Правительства РФ впервые познакомился с полупроводниками, выковыривая их из разбитых бортовых радиостанций.

Портрет на стене

Фортов поступил в МФТИ, а в 23 года уже защитил кандидатскую диссертацию, которую начал писать еще студентом. В его кабинете всегда висел один портрет. В эпоху, когда в Россию вернулась манера украшать стены портретами руководителей страны, выбор Фортова кому-то мог показаться странным. В кабинете Владимир Евгеньевича на гостей и самого хозяина смотрел академик Яков Зельдович - один из создателей советской атомной и водородной бомб, ученый опередивший свое время лет на пятьдесят. Они познакомились как раз на защите кандидатской диссертации Фортова, где Зельдович бесцеремонно задавал нахальные вопросы, а Фортов непочтительно (он не знал кто его собеседник) ставил оппонента на место. В итоге Зельдович развернул Фортова, собиравшегося уезжать на Дальний Восток (он не мог устроится в столичном НИИ из-за отсутствия московской прописки), и выбил ему место в отделении Института химической физики Академии наук в секретном наукограде в Черноголовке. А спустя 5 лет Фортов защитил докторскую диссертацию «Исследование неидеальной плазмы динамическими методами», при этом Зельдович выступал в роли консультанта…

С 1982 года 36-летний Фортов - профессор по специальности «химическая физика, в том числе физика горения и взрыва». Далее он стремительно двигался по карьерной лестнице, поскольку проявил яркие качества не только как ученый, но и как организатор. Ему исполнился 41 год, когда его избрали членом-корреспондентом Академии наук, а в 46 лет Фортов возглавил Институт теплофизики экстремальных состояний РАН. Затем был министром науки и технологий РФ, являлся вице-премьером в кабинете Черномырдина, пока в марте 1998 года не ушел в отставку. При этом Владимир Евгеньевич параллельно работал заведующим кафедрой физики высокотемпературных процессов в своей альма-матер - МФТИ.

За 26 дней пересек на яхте Атлантику

Кстати с Физтехом связана еще одна страсть Фортова - парусный спорт. В свое время на третьем курсе он записал в институтский яхт-клуб и заболел морем. Вместе с друзьями (экипаж составлял 5 человек) он за 26 дней пересек Атлантический океан по маршруту Куба - Шотландия, проходил под парусами культовые точки для любого путешественника - мыс Горн и мыс Доброй Надежды. Кстати, академик был мастером спорта по баскетболу и кандидатом в мастера по шахматам - его таланты и жизненные интересы не ограничивались только наукой.

Его выбирали, чтобы спасти науку

В 2013 году в стране началась реорганизация Российской академии наук. Инициатор реформы Дмитрий Ливанов считал, что в современных условиях такая научная организация, как РАН, существовать не может - она превратилась в архаичную сословно-иерархическую систему распределения для “своих”, для которой наука уже не является приоритетом. Наиболее болезненным был вопрос управления собственностью РАН и финансами. Кто должен это делать - ученые или чиновники? Ученые восприняли реформу РАН, как попытку в принципе уничтожить науку в стране. В этом же году в РАН прошли выборы президента - по сути выбирали человека, который должен спасти отечественную науку. За Фортова проголосовали 58,3 процентов академиков, его главный конкурент нобелевский лауреат Жорес Алферов набрал 26,3 процента голосов.

Тропа войны или путь компромиссов?

Фортов стоял перед сложным выбором: либо поддержать массовое протестное движение ученых и вступить на тропу войны, либо путем взаимных компромиссов и дипломатии добиться того, чтобы закон о реформе РАН был изменен и реформа способствовала развитию науки. Ведь действительно многое нужно было менять, в частности - уничтожить чудовищную бюрократическую машину, которая заставляла ученых заниматься не наукой, а писать отчеты, планы, обеспечивать индикаторные показатели и производить немыслимое количество бесполезной макулатуры.

С другой стороны, наивно полагать, что наша наука способна конкурировать, например с американской, если финансирование Академии наук 2 миллиарда рублей в год - это всего лишь бюджет одного из сотен американских университетов. А если мы безнадежно проигрываем в науке, то наше отставание будет все больше увеличиваться по всем позициям. Все четыре года на посту президента РАН Фортов пытался найти компромиссное решение в интересах страны. Приводил аргументы, убеждал, спорил… Он не мог смириться с мыслью, что модель науки, которая дала стране ядерный щит и приоритет в космосе - исчерпала себя. А в 2017 году незадолго до новых выборов отказался от должности президента РАН и поддержал кандидатуру Александра Сергеева, который был избран его преемником.

После отставки Фортов был избран на пост академика-секретаря Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. Во время осенней вспышки коронавируса 74-летний Владимир Фортов заболел COVID-19. Люди в его возрасте входят в группу повышенного риска, спасти его врачи не сумели.

“Комсомолка” приносит глубокие соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Фортова.

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