Инвалиды по зрению написали Всероссийский географический диктант в редакции «Комсомолки»

Волонтеры помогали участникам правильно заполнять бланки. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Географию я с детства люблю, - улыбается москвичка Юлия Щербинина.

Сейчас женщина почти не видит - с близкого расстояния может различить только силуэты. В свое время она заканчивала еще обычную школу, а потом постепенно начала прогрессировать глаукома.

Юлия уже второй год участвует во Всероссийском географическом диктанте для незрячих и слабовидящих.

Константин Лапшин (справа) признался, что мечтает побывать в Мурманске в два сезона - в долгую полярную ночь и долгий полярный день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще, свою международную акцию Всероссийский географический диктант Русское географическое общество запустило еще в 2015 году. Пару лет назад певица Диана Гурцкая попросила проводить такой же диктант и для незрячих людей, слабовидящих. И вот в 2019-м РГО и Всероссийское общество слепых (ВОС) сделали первый географический диктант для инвалидов по зрению. Тогда были организованы более 200 площадок по всей стране. А центральной, московской, стала редакция «Комсомольской Правды».

Москвичка Юлия Щербинина (слева) призналась, что с детства любит географию. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я ПОМНЮ, КАК ВЫГЛЯДЯТ ГОРЫ»

В этом году «Комсомолка» вновь принимает диктант. Правда, нынешнюю акцию пришлось проводить с учетом всех антикоронавирусных мер, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

В редакции «Комсомольской Правды» собрались около 20 участников. Помочь разобраться с бланками с ними приехали родные и волонтеры - ребята из Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23.

Всероссийский географический диктант 2020 года - строгое соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я люблю путешествовать. Особенно горы люблю, - продолжает Юлия Щербинина. Мы общаемся в коридоре редакции. Диктант должен начать с минуты на минуту. - Я помню, как выглядят горы. Но сейчас, конечно, приходится включать воображение. Плюс помогают запахи, звуки. Мое последнее на текущий момент путешествие - я ездила с экскурсией в Приэльбрусье. Мне очень понравилось!

- Путешествие дает разнообразие впечатлений, познание окружающего мира, - дополняет еще один участник Константин Лапшин. - Знаете, у меня есть мечта. Хочу побывать в Мурманске в два разных сезона. Сначала - в декабре, когда сутками нет солнца. И в июне, когда солнце наоборот 24 часа не садится за горизонт. Да, я совсем плохо вижу, но мне все-таки хочется посмотреть, почувствовать, что такое полярная ночь и полярный день.

Чтобы не создавать столпотворение, некоторые почетные «гости» прислали свои напутствия участникам диктанта в виде видеообращений. Фото: Иван МАКЕЕВ

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

Перед стартом - приветственные слова. Первые лица ВОС прислали свои видепоздравления для участников.

Президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин напомнил, что в прошлом году в географическом диктанте для инвалидов по зрению по всей стране приняли участие более 27 тысяч человек.

Генеральный директор компании «Элита Групп» Нусрет Адигезалов впервые принял участие во Всероссийском географическом диктанте для инвалидов по зрению. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сегодня состоится настоящий праздник для людей, увлеченных географией. А участие в диктанте даст возможность нам, людям с инвалидностью по зрению, почувствовать себя более активными членами гражданского общества.

- Мы хорошо знаем, что географический диктант - это младший брат тотального диктанта, - говорит депутат Госдумы, вице-президент ВОС Олег Смолин. - Но количество его участников постепенно растет. И это лишь маленькое доказательство нашей большой любви к нашей стране. А страна наша по-прежнему, как в песне, широка.

За 45 минут участникам предстояло ответить на 40 вопросов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Диктант непосредственно в редакции «Комсомолки» помогли организовать специалисты компании «Элита Групп» - сегодня это самая известная в России компания, которая разрабатывает уникальные аппаратные и программные средств для незрячих и слабовидящих пользователей. Генеральный директор «Элита групп» Нусрет Адигезалов и сам стал участником Всероссийского географического диктанта.

- Кому-то может быть покажется странным, что незрячие, слабовидящие люди, тоже любят географию, любят путешествовать, бывать в новых местах, - отметил Нусрет Адигезалов. - Да, незрячий не может видеть, но он может почувствовать атмосферу, ауру места. На самом деле интерес человека к неизведанным местам никак не зависит от того, может ли человек созерцать окружающий ландшафт или он только его представляет. Поэтому интерес к географии у незрячих и слабовидящих людей достаточно высок. Я это по себе знаю. В детстве, используя остаточное зрение, я всегда пытался подолгу изучать разные карты. Расстилал их на полу и исследовал с лупой.

Слабовидящие участники заполняли бланки самостоятельно, разбираясь с помощью оптики, остальным помогали волонтеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние годы, кстати, появляются новая техника, которая помогает незрячим изучать географию. Вслед за подробными рельефными картами появились и звуковые. А «Элита Групп» в ближайшие месяцы собирается представить новую разработку в этом направлении.

- Сейчас наша компания в том числе разрабатывает средства для изучения карт незрячими людьми, которые включают в себя описание окружающего ландшафта. Как говорят наши программисты: «человекочитаемого описания». Я надеюсь, что что это будет стимулировать интерес к окружающему миру среди незрячих и слабовидящих.

- Думаю, сегодня все покажут хорошие результаты, - пожелала участникам удачи Татьяна Касикова, начальник отдела культуры управления социального развития администрации ВОС.

По окончании диктанта все участники получили сертификаты и подарки. Фото: Иван МАКЕЕВ

«ТЫ НЕСИ МЕНЯ, РЕКА!»

Итак, старт.

Впереди - четыре десятка вопросов. Их записали разные российские знаменитости. Среди них - солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Агния Дитковските, телеведущий географического телеканала «Моя планета» Антон Зайцев.

Иногда попадались вопросы вполне себе несложные…

- Эта река берет начало на Северном Урале, в юго-восточной части Республики Коми, - зачитывает вопрос невидимый Николай Расторгуев (и в голове сразу само собой запевается: «Ты неси меня река-а-а-а!»). - Фамилия какого известного персонажа русской классики, по мнению литературного критика Белинского происходит от названия этой реки?

Варианты ответов: Онегин, Печорин, Ленский, Болконский.

А вы бы что ответили? Только чур не подглядывать, не гуглить!

Но иногда, конечно, без крепких фундаментальных знаний географии вряд ли можно было справиться с заданиями.

Коллективное фото на память. Фото: Иван МАКЕЕВ

«БЫЛО СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО»

Академический час, 45 минут, проносятся очень быстро. И вот уже пора сдавать бланки с ответами.

После диктанта коротко обсудили, что можно было бы улучшить, сделать более доступным для незрячих и слабовидящих.

Супруги Роман и Вероника Якименко писали диктант вместе. Он - профессиональный музыкант, баянист. Она работает в обществе слепых «Сокол», которое объединяет несколько районов Москвы.

- Сложновато было порой, когда даются довольно развернутые варианты ответов, непросто было в сжатое время все это сопоставить, подумать - особенно, когда точно ответа не знаешь, - говорит Вероника. - Но вообще это был очень интересный опыт! Мы с удовольствием примем участие и на будущий год.

- Я, конечно, не знаток географии, но точно уверен, что примерно на треть вопросов я ответил правильно, - улыбается Роман.

- Я в первый раз участвую в географическом диктанте и к стыду своему не знал о масштабах этого мероприятия, о его значении, - признался гендиректор «Элита Групп» Нусрет Адигезалов. - Вопросы были достаточно сложные и интересные. Замечательно именно то, что учтена специфика - человек который знает ответ, в любом случае может ответить, несмотря на то, что он не видит или плохо видит. Все было доступно и хорошо организованно. Я тоже желаю, чтоб эта акция с каждым годом набирала и набирала популярность.

Роман и Вероника Якименко признались, что получили очень интересный опыт. Фото: Иван МАКЕЕВ

СПРАВКА «КП»

Компания «Элита Групп» - разработчик аппаратных и программных решений для незрячих, слабовидящих и слепоглухих пользователей. На мировой рынок продукты компании вышли еще в 2017 году. Кроме того, «Элита Групп» является дистрибьютером ведущих мировых компаний на территории России и СНГ, имеет большой опыт по оборудованию образовательных учреждений, в том числе в сфере инклюзивного образования по программе «Доступная среда». Свою и зарубежную продукцию компания поставляет в учебные заведения, коррекционные центры и специализированные библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Также «Элита Групп» запустила важный образовательный проект ElSchool, в рамках которого инвалидов по зрению обучают эффективно использовать различные адаптивные технологии.

Что немаловажно, около 50% сотрудников компании «Элита Групп» - люди с нарушениями зрения. Это в том числе и разработчики новой техники.