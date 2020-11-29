Лыжник Большунов второй раз подряд поднялся на пьедестал - теперь он взял «серебро»

Победители гонки преследования свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира (слева направо): российский лыжник Александр Большунов (второе место), норвежцы Йоханнес Клебо (первое место) и Эмиль Иверсен (третье место). Фото: EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке Александр Большунов в воскресенье, 29 ноября, выиграл уже вторую медаль. Действующий обладатель Кубка мира в пятницу был третьим на 15 км классикой. А сегодня взял серебро в гонке преследования на 15 км коньком.
Оба раза победил трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Хрустального глобуса Йоханнес Клебо. Сегодня, стартовав с отрывом, Клебо подпустил к себе Большунова и норвежца Иверсена, а потом ушел от них на последнем подъеме.
Клебо захватил лидерство и в общем зачете. Напомним, что в первый день соревнований Клебо был вторым в спринте, Большунов остановился в шаге от пьедестала.
Чуть ранее тоже второе место в женской гонке преследования впервые заняла наша Татьяна Сорина. Наталья Непряева незадолго до финиша столкнулась со шведской лыжницей и выпала из борьбы за награды.
Мужчины. 15 км (Классика):
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 34.04,6.
2. Алексей Червоткин – отставание 15,2.
3. Александр Большунов – + 18,0
…
7. Илья Семиков – + 33,2.
8. Евгений Белов – + 37,7.
9. Илья Порошкин – + 42,3
…
13. Иван Якимушкин – + 56,2
…
18. Андрей Мельниченко – + 1.11,6
…
21. Ермил Вокуев – + 1.14,6
…
50. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 2.14,2.
Мужчины. Гонка преследования, 15 км (Свободный стиль):
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.09,8.
2. Александр Большунов (Россия) — + 0,7.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — + 3,0.
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 19,5.
5. Иво Нисканен (Финляндия) — + 27,3.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — + 27,7.
7. Алексей Червоткин — + 32,9.
8. Евгений Белов — + 33,4.
9. Андрей Мельниченко (все - Россия) — + 35,9…
Общий зачет в Кубке мира:
1. Йоханнес Клебо -296 очков
2. Александр Большунов – 257
3. Эмиль Иверсен – 219