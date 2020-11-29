Российских пенсионеров проверят на доходы: как на самом деле

Выясняем, действительно ли в 2021 году будут пересчитывать и пенсии, и их получателей Фото: Shutterstock

В выходные информагентства растиражировали новость: в следующем году российских пенсионеров ждут проверки. Пенсионный фонд, налоговики и органы соцзащиты будут выяснять, законно ли пенсионеры получают выплаты. Как пишут в новостях, пенсионеров проверят на дополнительные доходы. Кроме того, вопросы могут возникнуть к получателям «северных надбавок» - инспекторы собираются проверить, действительно ли они живут по месту прописки, а не уехали в более теплые регионы. А пенсионеров, живущих за границей, будут проверять через консульство – если они не долго заявляли о себе, то возможно, они уже умерли и выплаты можно прекращать.

Действительно ли российских пенсионеров в следующем году ждут проверки? «Комсомолка» выяснила – да, ждут. Но никакой новости в этом нет – и пенсионный фонд, и другие службы постоянно занимаются такими проверками, в этом состоит их работа. А новость возникла из-за того, что недавно Счетная палата провела проверку системы персонифицированного учета в Пенсионном фонде. Ревизоры нашли ошибки, из-за которых пенсии порой начислялись неправильно - кому-то недоплачивали, кому-то начисляли лишнее, а порой и вовсе платили людям, которые уже умерли. По идее, теперь пенсионный фонд и службы социальной защиты должны более тщательно проверять данные о пенсионерах, их доходе и месте жительства. Но есть ли у них возможности для этого?

- Пенсионный фонд получает информацию о переездах людей от МВД, о смерти – из ЗАГСа. Поэтому усилить контроль за перемещениями граждан Пенсионный фонд не сможет. Никто же не будет отправлять сотрудников в командировки, чтобы проверять, живет ли пенсионер по месту прописки, - говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Что касается массовых проверок на дополнительных доходы, то в Госдуме пенсионеров успокоили: ничего подобного в 2021 году не планируется.