"Они б меня в психушку запихнули": дочь актрисы Светланы Харитоновой поражена обманом Дрожжиной и Цивина

Дочь актрисы Светланы Харитоновой рассказала, как ее пытались обмануть Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь актрисы Светланы Харитоновой рассказала, как ее пытались обмануть Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Вдова Алексея Баталова, как известно, обвинила их в мошенничестве с наследством знаменитого актера. И в последнее время все больше артистов и их детей делятся откровением о скандальной супружеской паре.

Светлана Харитонова умерла в начале 2012 года. Единственной наследницей звезды фильмов "Летят журавли", "Визит к Минотавру", "Гостья из будущего" и многих других стала дочь Ольга. Ей досталась шикарная квартира на Фрунзенской набережной в Москве.

После смерти матери Ольга прозябала в нищете и даже просила милостыню, стоя у метро с протянутой рукой. Вдруг откуда ни возьмись на ее жизненном пути возникли Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. "Они мне позвонили на домашний телефон, сказали, что были знакомы с мамой, сказали, что хотят помочь. С Дрожжиной разговаривала, она такая была ласковая, добрая: «Олечка, Олечка», - поделилась женщина.

По ее словам, в этот же день супруги примчались к ней домой и предложили купить провиант. "На большую сумму мне купили еды, причем Цивин все время спрашивал: а вы это ели, а вы креветки под таким-то соусом ели? Сами заплатили за все. Он сам донес мне до двери всю эту еду, там много было", - откровенничает наследница артистки в эфире передачи "Новые русские сенсации" на НТВ.

Забота Цивина и Дрожжиной не знала границ. Они называли Ольгу дочкой, пообещали ей сделать инвалидность, пригласить в гости и отвести в салон красоты. "Дрожжина даже мне говорила: «Мы тебе квартиру однокомнатную купим на Кутузовском». А Цивин сказал: «Вам нужно, Ольга Сергеевна, активизироваться, вам нужно написать генеральную доверенность на продажу квартиры. Вы же знаете, что вас никто не будет содержать бесплатно... Я вам помогу»", - вспоминает наследница Харитоновой.

По ее словам, в какой-то момент она заподозрила что-то неладное. Наследница звезды решила справиться без помощи сердобольных Натальи и Михаила. В итоге квартиру, которая стоила как минимум 16 миллионов рулей, она продала за 11,5 миллиона.

Когда Цивин узнал об этом, то не стал сдерживать эмоций. "Он просто послал меня матом на три буквы. Элементарное слово, которое все знают. Цивин сказал: «Эта женщина - ... неблагодарная, мы ей сделали столько добра». Меня это совершенно поразило! Такой страшный цинизм", - сообщила Ольга.

Наследница звезды фильмов "Визит к Минотавру" и "Гостья из будущего" рассказала о пережитом. Фото: Канал "НТВ"

Сейчас она живет на окраине Москвы в скромной двушке. Говоря о Дрожжиной и Цивине, женщина вспоминает о том, что у них было большое количество квартир и долей. "Они их продавали, покупали, переоформляли друг на друга: муж на жену, жена на мужа. Видимо, они мою квартиру хотели каким-то образом присоединить к этой коллекции. Куда бы они меня дели, я не представляю. Другого варианта или расклада, кроме, как чтоб они меня в психушку запихнули, я не вижу. Они не стали бы мне покупать квартиру, тем более на Кутузовском проспекте. Они меня обманывали. Они бы просто меня куда-то сбагрили", - резюмировала Харитонова-младшая.

Напомним, вдова Алексея Баталова ранее заявила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обманным путем завладели наследством народного артиста. Речь идет о двух квартирах в Москве, долей в четырехкомнатной квартире, где сейчас проживает вдова Гитана Леонтенко и дочь актера Мария, страдающая ДЦП, и его личной мастерской. Исчезли и крупные суммы денег с российских и зарубежных счетов. Предварительный ущерб составил 37 млн рублей.