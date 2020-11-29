Кто и как крадет личные данные россиян. И можно ли за это наказать

Наши личные данные, которые мы передаем сторонним организациям при заполнении анкет в банках, фитнесс-центрах, мегамоллах, неожиданно для нас оказываются в распоряжении мошенников. Фото: Shutterstock

Наши личные данные, которые мы передаем сторонним организациям при заполнении анкет в банках, фитнесс-центрах, мегамоллах, неожиданно для нас оказываются в распоряжении мошенников. Которые начинают названивать по нашим телефонам и используя «зацепки из анкет», начинают «давить на жалость» и «мягко» вымогать из нас деньги.

За комментарием kp.ru обратилась к частному детективу Эрнесту Аланяну.

- Откуда мошенники берут данные?

- Как правило, идет слив информации через коррумпированную составляющую - через ответственных лиц в банках или иных структурах, которые получают полную информацию о клиенте, который сам добровольно сдает свои контакты и имеет возможность быстро и без проблем на этом заработать.

- Почему люди рискуют работой ради такого сиюминутного и, в общем, криминального заработка?

- Есть спрос — есть и предложение. Начиная от фитнесс-клубов, где вы сами даете свои контакты - и заканчивая банком, где вы же предоставляет полную информацию и о вашем семейном положении, и о ваших банковских счетах, и о налоговой.

- Доступ к информационным базам получает все больше людей?

- Да, и у некоторых из них возникает искушение за небольшие деньги эту информацию «слить». Стоимость информационных баз в зависимости от их полноты, сложности и солидности , составляет от 1000 до 250 тысяч рублей. И есть уже телеграмм каналы которые такого рода базы данных забирают под себя. Ты, например, платишь 5 тысяч — и тебе дают полную картину по человеку. Тут уже и детективы ни к чему.

- Этим пользуются, как правило, «сидельцы» для развода "лохов" на воле?

- Те, кто находятся в местах лишения свободы, сегодня имеют возможность получить доступ к таким данным почти так же легко, как и находящиеся на свободе. Практически ничего нельзя скрыть о тех, кто хотел бы это скрытое получить.

- За такое не сажают и не штрафуют?

- В законе есть наказание только по незаконному сбору информации. Например, детективами без лицензии. И это не уголовная, а административная ответственность. Вообще-то, мы все под информационным колпаком. Любая информация, которую мы оставляем везде — от медучреждения до банка, - она нередко сливается. Зачастую через коррумпированные источники. Кстати, зайти через хакера зачастую сложнее, чем через сотрудника службы безопасности той или иной структуры, который готов получить «живые» деньги и отдать флешку с базой данных.

- Но есть же ответственность того, кто нарушает условия контракта «о неразглашении»?

- Он может нести, как правило, административную ответственность. От лишения премии до увольнения. Мошенник с тремя образованиями может поступить на работу в банк на не самую большую должность, на зарплату в 50 тысяч, слить информацию, получить увольнение, может, и с выговором, - но ему все равно. Да, есть такие специальные люди. Так же осуществляются сливы через информканалы. Используют действующих сотрудников, у которых покупают такие данные.

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