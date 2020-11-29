Сергей Шойгу посоветовал немцам спросить у дедушек, каково это разбираться с Россией с позиции силы

Министр обороны РФ сравнил заявления своей коллеги из ФРГ с нападками младшеклассницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу сравнил заявления главы оборонного ведомства ФРГ Крамп-Карренбауэр с нападками ученицы младших классов.

Напомним, 25 ноября немецкая военачальница вдруг заявила о том, что с "Россией надо разговаривать с позиции силы".

"Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов, у которой мама или папа директор школы, которая устроила нападки на учеников совсем другой школы. Она может себе все позволить в своей школе. Но ребят, так мы ведь из другой школы, и директор у нас другой", - сказал Шойгу.

Министр обороны обратил внимание, что это уже "вторая министр обороны", которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы.

- Прошлому министру обороны после подобных высказываний он посоветовал спросить у дедушки, каково это разбираться с Россией с позиции силы, - напомнил глава российского военного ведомства.

Кстати, на разговор "о школьнице" глава РГО перешел после рассказа о найденном в Черном море теплоходе "Армения". Его немецкие летчики разбомбили в ноябре 1941 года в 18 милях от побережья Крыма. В каютах и на палубах корабля находилось от 4,5 до 10 тысяч советских граждан. Это были гражданские люди, раненые бойцы из 23 госпиталей и сотрудники пионерского лагеря "Артек". Все они погибли.

В ЭТО ВРЕМЯ

"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться – это признак зависимости, – отреагировала на заявление Крамп-Карренбауэр официальный представитель МИД России Мария Захарова. – Проще говоря, позиция швах".

Таким образом Захарова дала понять Крамп-Карренбауэр "как женщина женщине", что Германия находится "в такой очень интересной позиции зависимой страны в сфере безопасности". Зависимой и несостоятельной без войск и оружия США.

Кстати, слово "швах" само пришло из Германии, что означает: слабость, несостоятельность, некомпетентность, — отметила Захарова.