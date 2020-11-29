Мэр Тулы Ольга Слюсарева: Сын сделал мне дорогой подарок – бронзовую медаль чемпионата Европы по велогонкам

В Международный День матери замечательную женщину, выдающуюся спортсменку, а еще многодетную маму, Ольгу Слюсареву, наш звонок застал (редкий случай) дома.

В Международный День матери замечательную женщину, выдающуюся спортсменку, а еще многодетную маму, Ольгу Слюсареву, наш звонок застал (редкий случай) дома. Потому что Ольга Анатольевна еще и мэр совсем немаленького, почти полумиллионного города Тулы. Спросили, как она отмечает свой материнский праздник.

- Какого-то такого грандиозного празднества нет, - заметила Ольга Анатольевна,- но хорошо, что выходной день, что вся наша большая семья в сборе. Общие завтраки, обеды, ужины вместе готовим.

- А что готовите?

- У меня сыновья любят овощные салаты резать - хоть хлебом не корми! А в принципе они говорят: «Мама, давай мы без тебя, сами, уберем комнату, приведем в порядок свои книги, вещи». Такое банальное, но зато приятное действие. Прибежали с утра, как обычно, целовашки, обнимашки, как они называют.

- А подарки какие-то сделали?

- Младшие рисунками побаловали. Вазу с цветами нарисовали, маму с какими-то воздушными шариками изобразили. Так что все весело и задорно. Старший сын Сергей приезжал с невесткой, поздравляли. Он тренируется, но выбрал время, поздравил.

(Сын Ольги Слюсаревой в спорте пошел по маминым стопам – тоже велосипедист. Сама Ольга Анатольевна – прославленная спортсменка: кроме титула Олимпийской чемпионки носит звание шестикратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, обладательницы Кубка мира. – авт.)

- С подарком приезжал?

- Да, причем – с дорогим! Он у меня бронзовую медаль завоевал на чемпионате Европы в Болгарии.

- Какая там была трасса?

- Соревнования проходили на велотреке. Это был скрэтч. ( Скрэтч – индивидуальный вид велотрековой гонки. Проводится с массового старта. – авт.) Ну, в этом году стартов мало было, таких, хороших, к которым привыкли спортсмены. Тем не менее, он очень рад этой медали, очень доволен.

- Муж как вас поздравил?

- Цветами. Как всегда. Пользуясь случаем, хочу поздравить с этим праздником всех женщин, всех мам, даже тех, кто планирует стать мамой.

Я, конечно, желаю всем здоровья. А еще хочу пожелать (может быть, это больше относится к детям), если по какой-то причине у вас есть разногласия, недомолвки с мамами, нужно об этом всегда забывать, а только помнить, что мама всегда останется мамой. Она принимает нас такими, какие мы есть, независимо от нашего положения, статуса и вообще от того, кем мы стали в этой жизни. Помнить, что всегда в трудную минуту, если нас посещает грусть, мы можем вернуться к маме за сочувствием, пониманием, ласковым взглядом, за теплыми руками.

Я очень хочу, чтобы всегда все помнили, что мама – это единственный человек, который примет нас такими, какие мы есть, всегда поймет, приласкает, пожалеет.