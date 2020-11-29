Опирается на трость: Олег Меньшиков впервые после болезни вышел в свет с женой

Олег Меньшиков впервые после болезни вышел в свет. Знаменитый актер и его супруга Анастасия Чернова посетили открытие ГУМ-катка на Красной площади. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Олег Меньшиков впервые после болезни вышел в свет. Знаменитый актер и его супруга Анастасия Чернова посетили открытие ГУМ-катка на Красной площади. Олег Евгеньевич опирался на трость.

Когда-то Олег Меньшиков, а точнее его герой Костик из фильма "Покровские ворота" рассекал на льду, как конькобежец. Сам же Олег Евгеньевич пока ходит, опираясь на трость. "Ничего страшного. Просто прохожу реабилитацию, у меня все нормально!", - с улыбкой поспешил успокоить поклонников именитый артист.

Видимо, как пишут 7 Дней, дала о себе знать травма ноги, которую актер получил ровно год назад во время спектакля. Из-за случившегося артист отменил постановки со своим участием. Как известно, художественный руководитель Театра имени Ермоловой задействован в нескольких спектакль учреждения, и каждый из них пользуется огромной популярностью.

Олег Евгеньевич опирался на трость. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Стоит отметить, в начале ноября 2020 года стало известно, что 60-летний артист серьезно заболел. "Дорогие зрители, к сожалению, у нас грустная новость. Все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья", - говорилось в официальном заявлении Театра им. М. Н. Ермоловой.

В октябре театр закрывали на карантин аж до 10 ноября. У нескольких артистов был обнаружен коронавирус. Все спектакли отменяли, репетиции были приостановлены.