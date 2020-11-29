Станет ли Кличко следующим президентом Украины, ответил политолог

На Украине презентовали очередную книгу одного из «топ-политиков» страны, мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине презентовали очередную книгу одного из «топ-политиков» страны, мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко. В комментариях к презентации прозвучали рассуждения местных аналитиков о том, что столичный градоначальник — готовая кандидатура в следующие президенты Украины. После президента-юмориста лидер-боксер во главе незалежной не выглядит удивительным персонажем.

За комментарием kp.ru обратилась к гендиректору Института политических исследований Сергею Маркову.

- Кличко, победивший на недавних выборах мэра и презентовавший новую книгу, способен претендовать на президентский пост на Украине?

- Это вполне возможно. Выдвижение Кличко на пост президента Украины и даже его успех в борьбе за него — это совсем не из области фантастики.

- На вероятных досрочных выборах?

- Ну нет, понятно, что не сейчас и все-таки не завтра, но... Надо ясно представлять, что и прежде у власти на Украине не находились ни Порошенко, ни Зеленский. Находится хунта. Которая включала и включает ряд высоких офицеров иностранных спецслужб, а также представителей неонацистских террористических организаций. Что Порошенко, что Зеленский выступали и выступают ширмой режима, установленного на Украине извне.

- Ну какая же ширма, когда за того же Зеленского более 70% избирателей отдали голоса полтора года назад?

- Отдали. Но данный режим на практике крайне неуспешен. Его ненавидит большинство граждан Украины. Этот режим оборвал все эффективные экономические связи— с Россией в первую очередь. И таким образом идет против тенденций современного мира.

Спецслужбы в обстановке хаоса имеют возможность заменить одного руководителя марионеточной хунты кем до другим. Ну вот заменили Порошенко, на котором пару лет назад началась концентрироваться народная ненависть, на Зеленского. Теперь на передний план может выйти Кличко.

- Но Кличко еще 6 лет назад уже выходил в тройку переговорщиков с президентом Януковичем, в «революционном» феврале 2014-го?

- Надо понимать, что реальные переговоры зимой 2014-го вел тогдашний вице-президент Байден. И тогдашний посол США на Украине Пайетт. Да, Кличко с будущим премьером Яценюком и будущим депутатом Тягнибоком как «коллективный голос Майдана» мелькали тогда перед камерами. Конечно, если Зеленский вконец дискредитирует себя пред теми, кто марионетками управляет — его заменят другой марионеткой. И Кличко тут - один из вариантов.

- То есть, вариант прихода бывшего боксера к власти все-таки рассматривался еще в 2014-м?

- Он уже давно рассматривался как кандидат в президенты. Но американцы считали, что Кличко слишком тесно связан с Германией. А США не хотели делить с кем-то контроль над марионетками в Киеве. И не собирались делить влияние на эту страну с Германией. Так и возник 6 с половиной лет назад Порошенко. Но вот если произойдет переход патронажа от американцев к немцам — то немцы могут предложить как раз потребовать смены американской марионетки на немецкую.

Кличко переизбирается на пост мэра украинской столицы не потому, что он гениальный управленец. А потому, что свободных выборов мэра там нет. И потому, что ситуация в столице, не без внешней поддержки, менее катастрофична, чем в других городах, в том числе в силу того, что там концентрируются деньги.