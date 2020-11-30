Какие секреты стоят за созданием вакцин, так ли важен витамин D, кто стал политиком номер 2 в России и была ли дешевой жизнь в СССР

Каждую неделю мы наливаем себе чайку покрепче, выгружаем данные и смотрим, какие подкасты Радио «Комсомольская правда» за последние 7 дней слушали больше всего. Нам это важно, чтобы понимать, что интересует слушателей и каких программ нужно сделать побольше, а какие уже пора сворачивать. И вам заодно рассказываем: вдруг вы пропустили классные аудиоистории. И вот что в топе на этой неделе:

1 место. Битва за вакцину: укол спасения

Фармкомпании одна за другой начали публиковать отчеты об испытаниях прививок от ковида. Вот-вот начнется массовая вакцинация. Но что стоит за созданием вакцин – подвиг ученых или большая политика? Кто главный заказчик вакцинации - большие жертвы или большие деньги? (слушать)

2 место. В чём отличие медицинских масок от гигиенических

Но, пока массовая вакцинация не началась, единственной средством от COVID-19 остаются маски. Мария Баченина рассказывает, чем они отличаются и какие лучше подойдут для защиты от коронавируса (слушать)

3 место. Владимир Жириновский: Чтобы победить коронавирус, надо ввести комендантский час с 9 вечера до 6 утра

У Владимира Вольфовича свой рецепт борьбы с заразой. По-жириновски экстремальный и экстравагантный. Он там еще много чего понапредлагал, послушайте

4 место. А так ли важен витамин D, как его малюют

Уже есть много исследований, говорящих о том, что у тяжело болеющих коронавирусом был зафиксирован низкий уровень витамина D. Рассказываем, стоит ли его принимать и для чего он вообще нужен организму (слушать)

5 место. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал, кто в России стал политиком номер 2. И это не Медведев

Кто же по популярности стал вторым после Владимира Путина? Слушайте сами, что рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире Радио «Комсомольская правда» о политиках, которым доверяют россияне. Интрига бешеная! (слушать)

6 место. Конец игры Марадоны. Футбольный бог отправился на небеса

Не стало Диего Марадоны. Ему было всего 60, причем юбилей он отметил совсем недавно, 30 октября. Он был не без греха, но его называли богом на стадионах, где ступала его нога. Рассказываем, каким он был человеком и футболистом (слушать)

7 место. Дешевая жизнь в СССР — правда или миф

Часто приходится слышать, что жизнь в СССР была очень хорошей. Имея 3 рубля, чувствовал себя королем. Так ли это? Вспоминаем вместе со слушателями и сверяем официальные цены, что сколько стоило и сколько нужно было копить для покупки чего-либо дорогого (слушать)

8 место. Александр Цыпкин: Любая борьба с нашим менталитетом упирается в невозможность существовать

Писатель Александр Цыпкин теперь ведет аудиодневники на Радио «Комсомольская правда». Каждый день он записывает на диктофон свои впечатления о том, что его больше всего впечатлило на этот раз (слушать)

9 место. Родительское образование: как стать осознанным родителем школьника, не делая за него уроки

Во время пандемии многим родителям пришлось еще и немного подрабатывать учителями, объясняя ребенку непонятные моменты. И оказалось, что это очень сложно, объяснить ребенку суть, не решив всё за него. У многих родителей кстати эта проблема была и до пандемии. Рассказываем, как в непростых условиях дистанционки сохранить нормальный учебный процесс (слушать)

10 место. Как правильно буксировать машину с АКПП

Автоэксперт Кирилл Манжула рассказывает, какие нюансы есть при буксировке машины с коробкой-автоматом. Послушайте, когда-нибудь эти советы помогут спасти вашу машину от капитальной поломки (слушать)