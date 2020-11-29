"Без слез не взглянешь": что случилось с могилой Евгения Осина через два года после похорон певца

Два года прошло с момента смерти Евгения Осина. Фото: Алена Нестерова/Экспресс-газета

Два года прошло с момента смерти Евгения Осина. Певец умер в собственной квартире в Москве от остановки сердца в 54 года. Исполнитель хитов "Плачет девушка в автомате" и "Таня плюс Володя" сильно нуждался в деньгах и много пил. Похоронили его на Троекуровском кладбище столицы 20 ноября 2018 года. Организовал прощание со звездой 90-х и купил место на престижном погосте основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин. Увы, близкие артиста по сей день заняты судебными тяжбами. На могиле Осина до сих пор нет памятника. А вот поклонники кумира не забывают, приходят и приносят цветы.

Покосившееся фото, прикрученное к деревянному кресту, упавшие вазоны, облупившаяся железная оградка - так сейчас выглядит могила Евгения Осина. Последний приют певец нашел у широкой аллеи.

Покосившееся фото, прикрученное к деревянному кресту, упавшие вазоны, облупившаяся железная оградка - так сейчас выглядит могила Евгения Осина. Фото: Алена Нестерова/Экспресс-газета

На могиле много искусственных цветов. Большая часть из них нуждается в замене. Но есть и живые. Их приносят поклонники. Они навещают Евгения довольно часто. "Без слез не взглянешь. Когда умирают молодые, это такое горе. Женя, Женя... Тебе бы жить и петь. Но вот как сложилось", - вздыхала одна из поклонниц.

Как пишет "Экспресс газета", женщина дотронулась до фотографии. "Больно и горько от такого отношения семьи и друзей. При жизни Осин был рубаха-парень. Щедрый и хлебосольный. Умирал в нищете. Даже памятник нет денег поставить", - поддакивала ей другая.

Отметим, Евгений Осин был дважды женат. Первой его женой стала бэк-вокалистка Елена Куштанина. Вторая жена - сотрудница банка Наталья Черемисинова. 31 января 2002 года у пары родилась дочь Агния. После развода со второй супругой певец жил с Еленой Скорняковой. Евгений готов был удочерить дочку возлюбленной Анастасию Годунову.

Именно Агния получила московскую квартиру и несколько мотоциклов отца после его смерти. Что касается Скорняковой, то она уже больше года судится за наследство певца, утверждая, что на квартиру Осина имеет право и ее дочь Настя.

Последний приют певец нашел у широкой аллеи. Фото: Алена Нестерова/Экспресс-газета

Последние несколько лет Евгений Осин страдал алкогольной зависимостью. В декабре 2015 года стало известно, что у него больная поджелудочная железа. В августе 2016-го у артиста диагностирован цирроз печени. 18 августа 2017 года стало известно, что он находится в центре лечения алкогольной зависимости в Таиланде, куда был помещен по инициативе друзей. За три месяца до смерти стало известно, что у вокалиста отказали ноги. Он с трудом передвигался по квартире. "Лежит без штанов в кровати. Надеюсь, что Женя опомнится и разрешит врачам войти к нему в квартиру, забрать его в больницу. Ему необходимо серьезное лечение", - била тревогу телеведущая Дана Борисова. Евгений скончался 17 ноября 2018 года в своей квартире в Москве. По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца.