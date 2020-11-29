Политолог предрекает Франции «революцию безопасности»

Акции протестов против проекта «Закона о глобальной безопасности» могут привести к смене власти в Пятой республике Фото: REUTERS

Францию охватили многотысячные манифестации. Несмотря на то, что за последние две недели в стране выявили почти 300 тысяч новых заболевших коронавирусом, митингующие вышли на городские площади против проекта «Закона о глобальной безопасности».

Всему виной стала 24-я статья законопроекта, которая фактически запрещает снимать и фотографировать сотрудников полиции и жандармерии. За нарушение грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тыс. евро. В правительстве уверены, что такая мера поможет защитить службы безопасности от нападений в реальности и сети.

Организаторами массовых протестов выступили профсоюзы журналистов, Лига защита прав человека и другие общественные организации. Демонстранты считают, что после вступления в силу закона участники протестов и репортеры не смогут снимать правоохранителей на манифестациях.

В выходные на улицы французских городов под лозунгом «Опустите оружие, и мы опустим камеры» вышли по меньшей мере 133 тыс. человек, только в Париже митинг собрал почти 46 тыс. участников.

Францию охватили многотысячные манифестации. Фото: REUTERS

Политолог Андрей Манойло уверен, что подобные манифестации могут крайне негативно отразиться на будущем французского правительства и поставить их будущее под удар.

- Политические традиции везде разные. Во Франции очень часто любые спорные вопросы разрешаются через массовые протесты, - напомнил в эфире радио «Комсомольская правда» Майнойло. - Угроза правительству совершенно конкретная. Они зависят в значительной степени от поддержки своего электората, этим во многом обусловлены их половинчатые решения. С начала руководство шарахнулось в одну сторону, а потом - в другую, испугавшись того, что было сделано. Они видят, что угроза их власти реальная и серьезная. Это пока Макрон у власти, а сможет ли он переизбраться на выборах - вопрос. Он теряет поддержку своего электората. Но давайте вспомним, что за последнюю пару сотен лет во Франции была куча революций, поэтому французские политики и дергаются, зная, что не могут быть застрахованы от бунтов.

Несмотря на то, что спорный законопроект был одобрен парламентом в первом чтении, премьер-министр Франции Жан Кастекс поручил независимой комиссии предложить в него правки.

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